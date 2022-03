Xiaomi Roidmi Eve Plus: Saugroboter mit Absaugstation jetzt auch in Schwarz erhältlich

Den Xiaomi Roidmi Eve Plus habe ich im Sommer letzten Jahres getestet und für gut befunden. Dieser kommt mit einer Absaugstation, damit man den Staubbehälter im Roboter gar nicht mehr und den großen Beutel in der Station nur selten leeren muss. Während bisher nur eine weiße Variante verfügbar war, kann man den Xiaomi Roidmi Eve Plus ab sofort auch in Schwarz kaufen.

Der schwarze Eve Plus kann zum Start für nur 419 Euro (zum Angebot) statt 599 Euro erworben werden und wurde zudem noch einmal verbessert. Die Saugkraft beträgt jetzt 3200 Pa statt wie zuvor 2700 Pa.

Die Station ist schnell aufgebaut und der Roboter parkt dort ein, um nach einer Reinigung entleert zu werden. Die Steuerung erfolgt über die Roidmi-App (App Store-Link), in der ihr auch NoGo-Zonen, virtuelle Wände und mehr einstellen könnt. Gleichzeitig könnt ihr die Saugkraft justieren, Zeitpläne anlegen und weitere Einstellungen vornehmen. Abgesehen von einer etwas holprigen deutschen Übersetzung ist die App echt gut gemacht.

Beim Roidmi Eve Plus kommt ein Laser zum Einsatz, ebenso sind zahlreiche Sensoren verbaut, damit der Roboter zuverlässig reinigen kann. Ganz kleine Objekte oder Kabel sollten aber nicht auf dem Boden liegen, denn hier kann sich der Roboter durchaus verheddern. Im Gegensatz zu vielen anderen Robotern gibt es beim Xiaomi Roidmi Eve Plus zwei rotierende Bürstenköpfe auf der Unterseite. Die Hauptbürste ist eine Kombination aus Borsten und Silikon, die sich entnehmen lässt und gerne regelmäßig von Haaren befreit werden möchte.

Das Gesamtpaket ist zu empfehlen, zudem ist auch der Preis im Vergleich zu anderen Produkten durchaus attraktiv. Verkauft wird der schwarze Roidmi Eve Plus über eBay.