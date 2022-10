Apple TV+: Videoanzeigen-Verkauf ab 2023 – Hinweis auf werbefinanziertes Abo?

Wie das Magazin Digiday berichtet, will Apple ab Anfang 2023 Video-Werbe-Inventar verkaufen. Der Konzern habe bereits erste Gespräche mit Medienagenturen geführt, in denen vorläufige Pläne zum Verkauf von Video-Werbeflächen im eigenen Videostreaming-Dienst erörtert wurden.

Mit einem solchen Schritt würde sich Apple mit Apple TV+ an die Strategien anderer Streaming-Dienste am Markt angleichen. Bis auf Apple TV+ bieten alle großen Anbieter bereits werbefinanzierte Abonnements an, oder haben diese angekündigt. Dazu gehören auch Disney+ und Netflix, die in den nächsten Monaten werbefinanzierte Angebote auf ihren Plattformen einführen werden. Vor allem in Zeiten von Inflation und gestiegenen Lebenshaltungskosten bieten diese Abonnements eine Alternative für preisbewusste User.

Bisher hat Apple von einem werbeunterstützten Ansatz bei Apple TV+ abgesehen und auf ein Premium-Konzept mit eigens produzierten Filmen, Serien und Dokumentationen gesetzt. Gegenwärtig verfügt der Videostreaming-Dienst über eine einzige Preisstufe, die sich Apple mit 4,99 Euro/Monat bezahlen lässt. Darin enthalten ist der Zugriff auf alle Inhalte von Apple TV+ in 4K-HDR-Qualität und ohne Werbeunterbrechungen.

Sport-Events bei Apple TV+ sind attraktiv für Werbeanzeigen

Im Vergleich zu Anbietern wie Disney+ und Netflix ist der Marktanteil von Apple TV+ allerdings weiterhin gering. In den USA kommt der Videoservice auf rund fünf Prozent des US-Streaming-Marktes. Ein werbefinanziertes – oder vielleicht sogar auf diese Weise kostenlos angebotenes – Abonnement könnte die Akzeptanz von Apple TV+ steigern und so die Zuschauerzahlen deutlich erhöhen. Beispiele wie HBO Max haben gezeigt, dass Streaming-Anbieter ihr Prestige trotz werbefinanzierter Angebote nicht einbüßen müssen.

Zudem plant Apple, in den kommenden Monaten deutlich mehr Sport-Events bei Apple TV+ zu zeigen. Dazu hat man in der Vergangenheit bereits Verträge mit einigen US-Lizenzgebern abgeschlossen und bietet so bereits jetzt die MLB Friday Night Baseball an, die schon Werbeeinnahmen generiert. In 2023 wird Apple TV+ auch exklusiv die Major League Soccer (MLS) streamen, und das ohne geografische Sperren. Ebenfalls erwartet wird, dass Apple Rechte für das Streaming von NFL Sunday Ticket der US-amerikanischen Football Liga erwerben wird, und sich in weitere Sport-Ligen und -Events einkauft. Diese Live-Pakete könnten Millionen weiterer Zuschauer und Zuschauerinnen anlocken, an die Werbung verkauft werden kann.