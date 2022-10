Homey Pro: Neue Generation der Smart Home-Plattform angekündigt

Das niederländische Unternehmen Athom hat die nächste Generation des Homey Pro, einer Smart Home-Plattform, präsentiert. Das Gerät eignet sich perfekt für Personen, die Smart Home-Geräte unterschiedlicher Hersteller unter einen Hut bringen wollen. Der Homey Pro dient als Zentrale und ermöglicht sogar den Verzicht einiger herstellerbasierter Hubs. Nachdem die erste Generation schon einige Zeit am Markt verfügbar ist, hat Athom, das Unternehmen hinter Homey Pro, nun eine aktualisierte und verbesserte Generation vorgestellt. Das sind die Kernfeatures.

Neue & verbesserte Konnektivität

Der neue Homey Pro verfügt über integrierte Antennen für WiFi 2,4 & 5GHz, Bluetooth LE 5.0, Z-Wave Plus, Zigbee, Thread, 433 MHz und Infrarot. Der neue Homey Pro hat je nach Technologie eine bis zu 4-fach bessere Funkreichweite als die vorherige Generation. Je nach Standort schaltet Homey Pro automatisch auf eine seiner drei Z-Wave-Antennen um, die regionsspezifisch sind.

Erhöhte Leistung

Homey Pro verfügt über eine bis zu 3,5-fache Rechenleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration. Homey Pro verfügt über einen Quad-Core ARMv8-Prozessor, 2 GB DDR4 RAM und 8 GB On-Board-Speicher.

Matter und Thread

Homey Pro kann sich mit Matter-Geräten verbinden, entweder über WiFi, Ethernet oder Thread. Neben der Unterstützung aller Matter-Basistypen können Homey-Apps die Funktionalität der Matter-Geräte erweitern, um so etwa herstellerspezifische Funktionen, Energieverbrauch und ein vom Hersteller definiertes Aussehen, um die Einzigartigkeit der Marke zu würdigen. Homey Pro wird auch Nicht-Matter-Geräte in bestehende Matter-Netzwerke einbinden. Die Unterstützung von Matter ist für das 2. Quartal 2023 geplant. Die Unterstützung von Thread ist für das 3. Quartal 2023 geplant.

Ethernet

Homey Pro kann mit dem Homey Pro Ethernet-Adapter an ein kabelgebundenes Netzwerk angeschlossen werden. Homey Pro ist so konzipiert, dass es in das Netzteil eingesteckt werden kann und auch bei einer Ethernet-Verbindung immer schön aussieht, ohne unordentliche Kabel.

Der Homey Pro Ethernet-Adapter kann separat für 29 Euro erworben werden.

Satelliten-Modus

Homey Pro kann mit einer oder mehreren Homey Bridges erweitert werden, um die Funkabdeckung in großen Häusern zu erhöhen. Zigbee und Z-Wave fungieren im Mesh-Netzwerk als aktive Repeater. Geräte, die Infrarot oder 433 MHz verwenden, nutzen den nächstgelegenen Homey Pro oder Homey Bridge. Die Homey Bridge kann separat für 69 Euro erworben werden und lässt sich entweder mit dem Homey Service oder Homey Pro verwenden. Der Satellitenmodus ist für Q1 2023 geplant.

Advanced Flow für Automationen

Advanced Flow, das visuellste und leistungsfähigste Tool zur Erstellung von Hausautomationen, ist in der nächsten Generation von Homey Pro enthalten – kostenlos. Mit Advanced Flow können Homey Pro-Benutzer ihre Smart Home-Kreativität auf einer unendlichen Leinwand entfesseln.

Local First

Das neue Homey Pro ist so konzipiert, dass es eigenständig arbeitet und so wenig wie möglich von der Cloud abhängig ist – für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Datenschutz. Mit neuen Funktionen wie lokaler Portweiterleitung, lokalen API-Schlüsseln, SSH-Zugang und lokalen USB-Backups kann Homey Pro selbst die anspruchsvollsten Kunden begeistern. Natürlich können Homeys Cloud-Services wie der Homey App Store und der Fernzugriff weiterhin genutzt werden und sind im neuen Homey Pro kostenlos enthalten. Cloud-Backups sind optional für 0,99 Euro/Monat erhältlich.

Ein Ökosystem, kein Lock-in

Homey Pro enthält alle Homey-Funktionen wie Kompatibilität mit über 50.000 Geräten von mehr als 1.000 Marken, Flow, Advanced Flow, Energy, Insights, Logic und den gesamten Homey App Store voller neuer Funktionen.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Dank seines Multi-Antennen-Designs ist der neue Homey Pro weltweit verfügbar – auch in neuen Ländern wie Kanada, Australien und den Vereinigten Staaten. Homey Pro kann ab heute für 399 Euro auf der Homey-Website vorbestellt werden. Die erste Charge wird voraussichtlich im Dezember 2022 nach dem First Come, First Serve-Prinzip ausgeliefert. Wer Apps für Homey entwickelt, erhält dabei zusätzlich Vorrang. Fabians Testbericht zur ersten Generation des Homey Pro findet ihr zum Nachlesen hier.