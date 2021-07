Homey Pro: Vielseitige Smart Home Zentrale endlich wieder günstiger erhältlich

Ihr habt Smart Home Geräte von verschiedenen Herstellern und wollt diese endlich unter einen Hut bringen? Mit dem Homey Pro habt ihr alle Geräte selbst in der Hand und könnt zum Teil sogar auf Hubs von Herstellern verzichten. Heute geben wir euch einen kleinen Einblick, was man mit der Smart Home Zentrale anstellen kann.

Nicht ganz ohne Grund, denn laut Preisvergleich gibt es den Homey Pro aktuell zum ersten Mal in diesem Jahr günstiger. Vom regulären Preis, der 399 Euro beträgt, geht es aktuell bei Saturn auf immerhin 369 Euro (zum Angebot) nach unten. Zudem könnt ihr mit dem Newsletter-Gutschein weitere 10 Euro sparen.

Der Homey Pro beschreibt sich selbst als All-in-One-Funkzentrale, was sicherlich keine verkehrte Beschreibung ist. Die kleine Kugel bietet nicht nur einen 1 GHz Dual Core Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher, um mehr als 40 Apps gleichzeitig zu nutzen, sondern neben WLAN und Bluetooth auch ZigBee und Z-Wave-Plus.

Das heißt für euch in der Praxis: Ihr könnt den Homey Pro entweder direkt mit der Philips Hue Bridge verbinden oder auf Wunsch die ZigBee-Leuchtmittel auch direkt mit dem Homey Pro koppeln. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles, denn die Smart Home Zentrale ist mit mehr als 50.000 Geräten von über 1.000 Herstellern kompatibel. Ich zitiere hier einfach mal aus der Produktbeschreibung:

Homey verbindet über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken, so wie Sonos, Philips Hue, HomeMatic, Nest, Chromecast, Devolo, Danfoss, Spotify Connect, IKEA Tradfri, Amazon Alexa, Google Home, Tado, Somfy, Xiaomi, Fibaro, Qubino, Netatmo, Trust Smart Home, TP-Link, IFTTT, Nanoleaf, LIFX, Aeotec, Nuki, Danalock und viele andere.

So nutze ich den Homey Pro derzeit

Ich muss gleich vorweg sagen: Die Möglichkeiten des Homey Pro reize ich derzeit noch nicht annähernd aus. Denn auch wenn Installation und Einrichtung wirklich einfach sind, braucht man am Ende doch eine bestimmte Sache, um alle seine Geräte einzurichten, zu konfigurieren und miteinander zu vernetzen: Zeit. Und die ist bei mir ehrlicherweise leider etwas knapp – und im Zweifel anders verteilt.

Bisher habe ich für meine Rollladen-Steuerung mit Z-Wave-Controllern auf den ähnlich klingenden Homee gesetzt. Der hat auch wunderbar funktioniert und ebenfalls viele Möglichkeiten geboten, leider hat die inoffizielle HomeKit-Unterstützung aber nicht zuverlässig funktioniert – nach einigen Tagen waren die Rollladen bis zum nächsten Homee-Neustart nicht mehr in HomeKit erreichbar.

Die vier Fibaro-Module mit Z-Wave habe ich vor rund drei Monaten mit einem Homey Pro gekoppelt und auch in HomeKit hinzugefügt. Das ist ebenfalls noch nicht offiziell, funktioniert dank der Homey-App „HomeyKit“ aber denkbar einfach mit nur wenigen Klicks. Und was soll ich sagen: Meine Rollladen sind endlich super zuverlässig in HomeKit integriert, dauerhaft erreichbar und problemlos per Siri oder Automation steuerbar.

Die Sache mit HomeKit ist für Apple-Nutzer sicherlich eine tolle Sache, denn über den Homey gelangen auch Geräte in den Apple-Kosmos, die sonst eigentlich nicht dafür vorgesehen sind. Alternativ könnt man alle Automationen und Geräte aber natürlich auch direkt über den Homey Pro verwalten und steuern, was vor allem für Haushalte interessant ist, in denen eben nicht jedes Smartphone oder Tablet von Apple stammt.

Besonders bemerkenswert sind dabei die Flows, die Homey bietet. Mit diesen Automationen könnt ihr mehrere Aktionen gemeinsam ausführen und zum Beispiel morgens mit einem Schlag die Rollladen öffnen, die Sonos-Lautsprecher starten, das Nuki Smart Lock entriegeln und die Nanoleaf-Panels einschalten.