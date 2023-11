Apple verkauft AirPods Pro jetzt im Refurbished Store

Solltet ihr euch eure Apple-Produkte am liebsten direkt beim Hersteller kaufen, dann gibt es eine gute Nachricht: Apple bietet die AirPods Pro der zweiten Generation jetzt auch im hauseigenen Refurbished Store an. Die generalüberholte Ware gibt es natürlich mit einem kleinen Preisvorteil, für die AirPods bezahlt ihr genau 50 Euro weniger.

Statt 279 Euro kosten die AirPods Pro im Refurbished Store nur 229 Euro. Es handelt sich um das Modell aus 2022, wobei sich in diesem Jahr nicht viel getan hat – letztlich wurde nur der Lightning-Anschluss durch einen USB-C-Port ersetzt.

Abgesehen vom regulären Karton gibt es bei den Refurbished-Produkten keine spürbaren Unterschiede zu Neuware. Auch bei den aufbereiteten AirPods Pro gehören Ladekabel und die Silikon-Aufsätze in den vier bekannten Größen zum Lieferumfang dazu – selbstverständlich ist das Zubehör neu. Und auch in Sachen Garantie liefert euch Apple genau das, was es bei Neuware geben würde: 1 Jahr.

Solltet ihr lieber auf die AirPods Pro mit USB-C setzen wollen, dann gibt es mindestens zwei Möglichkeiten: Bei Amazon gibt es die beliebten Kopfhörer von Apple derzeit für 239 Euro, also ebenfalls mit einem ganz ordentlichen Rabatt. Möglicherweise haben sich die AirPods Pro aber auch in unserem Adventskalender versteckt, der natürlich wieder im Dezember stattfinden wird.