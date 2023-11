Farming Simulator 23: Jetzt als Netflix-Spiel verfügbar

Im Mai ist der Farming Simulator 23 im App Store erschienen und wird seitdem für 7,99 Euro verkauft. Falls ihr ein aktives Netflix-Abonnement besitzt, könnt ihr euch das Spiel jetzt kostenlos aus dem App Store laden. Ab sofort ist der Farming Simulator 23 Netflix (App Store-Link) verfügbar.

Und eine kostenlose Runde mit dem Traktor drehen zu dürfen, das scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Die reguläre Vollversion kommt im App Store „nur“ auf 3,4 Sterne. In den Rezensionen beschweren sich viele Personen nicht nur über kleinere Bugs, sondern auch über die Tatsache, dass man die besonders spannenden Fahrzeuge fast nur mit zusätzlichen In-App-Käufen freischalten kann. Zumindest letztere gibt es in der Netflix-Version des Spiels nicht.

Was im Farming Simulator 23 im Mittelpunkt steht, müssen wir wohl nicht groß erklären: Die Landwirtschaft. „Werde moderner Landwirt, bediene mehr als 100 authentische Maschinen und bewältige mit ihnen eine breite Palette landwirtschaftlicher Aktivitäten: Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele andere renommierte Hersteller aus der ganzen Welt bilden einen umfangreichen Fuhrpark“, heißt es in der Beschreibung im App Store.

Die wichtigsten Funktionen des Farming Simulator 23

Steuere realistische Traktoren, Erntemaschinen, Feldspritzen und mehr

Kümmere dich um Nutztiere wie Kühe, Schafe – und jetzt auch Hühner!

Tonnenweise Möglichkeiten auf zwei neuen Karten, inklusive Sammelobjekten!

Neue Gameplay-Features – darunter Pflügen und Unkrautbekämpfung

Ein Tutorial-Modus, KI-Helfer und eine neue Autoload-Funktion für Baumstämme/Paletten unterstützen dich auf

deiner Farm

Nicht beeindrucken lassen solltet ihr euch von der Angabe, dass das Spiel nur auf Englisch zur Verfügung stehen wird. Bei den Vorgängern war die deutsche Lokalisierung stets inklusive und das ist auch in diesem Jahr so.