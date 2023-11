Der Ugreen Ladeturm bleibt mein Favorit für den Schreibtisch

Gefühlt kommen bei uns ja jede Woche irgendwelche Ladegeräte für das iPhone an. Die meisten werden ausgepackt, ausprobiert und nach einigen Tagen oder Wochen wieder eingepackt, wenn der Artikel geschrieben und alle Fragen geklärt sind. Nur die wenigsten Ladegeräte werden dauerhaft in unseren Alltag integriert.

Der Ugreen Nexode Ladeturm mit MagSafe hat genau das geschafft. Das regulär 179,99 Euro teure Ladegerät steht auch mehr als zwei Monate nach dem Testbericht noch auf meinem Schreibtisch und wird nahezu täglich genutzt. Von mir gibt es weiterhin einen Daumen nach oben.

Aktuell könnt ihr auch wieder etwas sparen, denn auch in der Black Friday Woche ist der Ugreen Nexode Ladeturm wieder im Preis reduziert. Genau wie während vergangener Aktionen ist der Preis erneut auf 119,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Immer noch ein stolzer Preis.

Das erwartet euch beim Ugreen Nexode Ladeturm

Über 600 Gramm bringt der rund 9 x 6 x 6 Zentimeter große Turm auf die Waage. Das hohe Gewicht kommt natürlich nicht von ungefähr. Es sorgt unter anderem dafür, dass man ein per MagSafe angedocktes iPhone mit einer Hand von der Ladestation nehmen kann, ohne diese zu verschieben.

Es handelt sich übrigens um einen echten MagSafe-Adapter, der die vollen 15 Watt Leistung liefert. Er kann wie ein Deckel aufgeklappt und um bis zu 65 Grad geneigt werden. Das iPhone kann auf dem Ladeturm natürlich auch gedreht werden, was unter anderem den Standby-Modus von iOS 17 ermöglicht.

Zusätzlich zur Lademöglichkeit per MagSafe bietet der Ugreen Nexode Turm aber auch drei weitere USB-Anschlüsse. Neben zwei modernen USB-C-Ports gibt es auch einen klassischen USB-A-Anschluss. So können bis zu vier Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, wobei die maximale Leistung von 100 Watt dann auf die verschiedenen Anschlüsse aufgeteilt wird. Am Ende des Tages kann ich mit dem Gadget alle meine Geräte aufladen und flexibel anschließen, selbst ein iPad oder Mac.