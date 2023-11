Paramount+ Deal: 3,99 statt 7,99 Euro in den ersten drei Monaten

The Curse: Der hinreißend komische Nathan Fielder, bekannt aus „Nathan for You“, und Emma Stone, kürzlich zu sehen in „Cruella“, spielen in dieser neuen Comedyserie ein Pärchen, das seine eigene Heimwerker-Sendung hostet und gleichzeitig versucht, ein Kind zu bekommen. Hinter den Kulissen werden die beiden von einem Fluch heimgesucht, der ihre Pläne völlig durchkreuzt. (ab 11. November)