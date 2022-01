Apple verrät: So wird das Poliertuch gereinigt

Wir starten den Tag gleich mit mehreren guten Neuigkeiten. Zunächst einmal kann ich euch mitteilen, dass mein Apple Poliertuch nach knapp drei Monaten immer noch so sensationell gut reinigt, wie am ersten Tag. Zudem hat Apple in einem Support-Dokument jetzt offiziell mitgeteilt, wie man das Gadget zum Reinigen von seinen Apple-Produkten selbst reinigt. Aber Achtung: Das ist leider keine Sache von fünf Minuten.

Während man beispielsweise beim neuen MacBook Pro mit 16 Zoll Display ein besonders kraftvolles Netzteil mitliefert, um eine Schnellladefunktion mit 140 Watt zu ermöglichen, sieht der Regenerierungsprozess beim Poliertuch leider ganz anders aus. Hier die offiziellen Angaben von Apple:

Wasche das Poliertuch von Hand mit Spülmittel und Wasser, und spüle es gründlich aus. Lasse das Poliertuch mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.

Das ist natürlich schon eine krasse Sache und ich überlege gerade fieberhaft, woran das liegen mag. Immerhin ist beispielsweise ein Apple Pro Display XDR oder auch ein iPad nach nur wenigen Sekunden gereinigt – mit Hilfe des Poliertuchs. Aber warum benötigt man wiederum für die Reinigung des Poliertuchs mehr als 24 Stunden, obwohl es ja viel kompakter gestaltet ist? Könnte man möglicherweise ein Poliertuch stattdessen auch mit einem Poliertuch reinigen?

Fragen über Fragen. Wir sollten Apple auf jeden Fall dankbar sein, dass sie uns rund um das neue Gadget mit weiteren Informationen versorgen. Solltet ihr es selbst wagen, dass Poliertuch ausprobieren zu wollen, werdet ihr mittlerweile übrigens zeitnah beliefert. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Gadget nicht nur eines der flachsten Geräte ist, die Apple im Angebot hat, sondern mit 25 Euro (Apple Online Store) auch eines der günstigsten. Nur leider ist bisher kein Zubehör für das Poliertuch erhältlich – praktisch wäre aus meiner Sicht beispielsweise ein Smart Folio, damit das Tuch auch beim Transport geschützt bleibt, beispielsweise vor Verschmutzungen. Denn, das haben wir ja heute gelernt, der gesamte Reinigungsvorgang ist sehr zeitaufwändig.