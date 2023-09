Keynote: Apple stellt neue Apple Watch Series 9 vor

Erwartungsgemäß hat Apple im Rahmen der Wonderlust-Keynote auch eine neue Generation der Apple Watch vorgestellt: Die Apple Watch Series 9. Im Vergleich zur Vorgänger-Generation gibt es allerdings nur wenig Neuerungen.

Es gibt einen neuen Prozessor im Inneren, den bisher schnellsten S9-Chip, der unter anderem dafür sorgt, dass Siri Anfragen direkt auf dem Gerät abwickelt, was für mehr Geschwindigkeit und Sicherheit sorgen soll. Auch Diktieren auf der Apple Watch 9 ist dank einer verbesserten Neural Engine bis zu 20 Prozent akkurater. Ebenfalls neu ist ein Ultrabreitbandchip der zweiten Generation, der iPhones, die ebenfalls über diesen Chip verfügen, schneller findet, sowie Fast Charging.

Das Display der Apple Watch Series 9 ist nun bis zu 2.000 nits hell, was doppelt so hell ist wie bei der Apple Watch Series 8. Mit der Apple Watch Series 9 hält auch eine neue Geste Einzug: „Double Tap“. Dabei wird einfach Daumen und Zeigefinger der tragenden Hand zweimal zusammengetippt, und die Geste kann beispielsweise Aktionen wie einen Anruf annehmen oder beenden ausführen. Double Tap wird im Oktober ausgerollt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird es auch einen hohen Anteil an recycelten Materialien bei der Apple Watch geben, unter anderem im Sport-Armband, zudem wird die Verpackung verkleinert, so dass pro Transport bis zu 25 Prozent mehr Apple Watches auf die Reise gehen können. Wie bereits erwartet gibt es auch das neue FineWoven-Armband in drei Farben – Schwarz, Braun und Marineblau. Das Material besteht zu 68 Prozent aus recycelten Stoffen, ebenso wie auch das Nike Sportband, das ebenfalls farbenfrohe Flocken aus recyceltem Material enthält.

Die Apple Watch Series 9 wird in fünf Aluminium-Farbvarianten und drei Edelstahl-Farben erhältlich sein. Die Preise in den USA starten bei 399 USD.