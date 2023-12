Apple Watch: Sturzerkennung rettet Wanderer nach schwerem Unfall

Einem neuen Bericht von Fox5 Atlanta zufolge hat die Sturzerkennung der Apple Watch einem Mann in Georgia in den USA das Leben gerettet. Mike Menand war im April dieses Jahres auf einer Wanderung in der Chattahoochee River National Recreation Area, als seine beiden Hunde in der Ferne einen Kojoten entdeckten, der zu zu einem fast tödlichen Sturz führte.

„Sie haben sich erschreckt, mich umgeworfen und vom Weg geschleppt“, sagte Menand über den Vorfall, als seine Hunde den Kojoten sahen. Dadurch wurde die Sturzerkennungsfunktion seiner Apple Watch ausgelöst, die daraufhin den Notdienst für ihn anrief. „Ich konnte nicht einmal zum Telefon greifen, weil mein Telefon in meiner Tasche war, auf der ich lag“, so die Aussage des Wanderers. Bei dem Unfall erlitt er einen Beinbruch, der eine Operation notwendig machte, bei der ihm ein Titanstab ins Bein eingesetzt wurde.

Menand sagte, er sei sich nicht sicher, was passiert wäre, wenn er keine Apple Watch getragen hätte. „Ich kann nicht sagen, wie lange ich dort gelegen hätte“, erinnert er sich. „Ich merkte, dass ich mich nicht bewegen konnte, ich konnte nicht aufstehen. Ich hatte starke Schmerzen.“ Tatsächlich stürzte nur einen Monat nach Menands Sturz eine Frau beim Wandern im selben Park und überlebte nicht. „Als ich das las, dachte ich, das hätte ich sein können“, sagte Menand. „Denn ich war allein, niemand war um mich herum, niemand wusste, wo ich wirklich war.“

Die Sturzerkennung der Apple Watch erkennt auf intelligente Weise einen plötzlichen Sturz und ruft automatisch den Rettungsdienst an, wenn die Person den Alarm nicht innerhalb einer Minute nach dem Sturz deaktiviert. Wenn die Notfallkontaktdaten der Person ausgefüllt sind, wird der Notfallkontakt mit einer Textnachricht und einer Karte des Standorts der Uhr zum Zeitpunkt des Sturzes benachrichtigt. Wie sich die Sturzerkennung auf der Apple Watch aktivieren lässt, lässt sich in einem Support-Dokument von Apple nachlesen. Im abschließenden YouTube-Video gibt es die Meldung zum gestürzten Wanderer nochmals in audio-visueller Form.