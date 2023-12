IKEA Somrig: Neuer Shortcut-Button soll 9,99 Euro kosten

Der Zubehör-Markt für Smart Home-Geräte und -Zubehör wächst stetig an. Seit einiger Zeit ist auch das schwedische Möbelhaus IKEA mit einem eigenen System am Markt vertreten, das beispielsweise über den Dirigera-Hub oder das Tradfri-Gateway angesteuert werden kann.

Nun hat IKEA neben der Präsentation von drei Sensoren auch an einem neuen Shortcut-Button gearbeitet, für den nun weitere Informationen vorliegen. Der Button soll in weißer Farbe auf den Markt kommen, ein Preisschild von 9,99 Euro verpasst bekommen und auf den Namen IKEA Somrig heißen.

Somrig versteht sich mit dem Dirigera-Hub oder dem Tradfri-Gateway von IKEA, mit dem der Button verbunden sein muss, um Aktionen ausführen zu können. Für die Nutzung ist zudem eine AAA-Batterie erforderlich. Ist der Somrig-Button eingerichtet, können bis zu sechs verschiedene Automationen gespeichert und per Knopfdruck ausgeführt werden. Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Auswahl an Aufklebern, um das Design des Buttons an die Aktionen anpassen zu können.

Alternativ lässt sich auch der IKEA Rodret Button verwenden. Der kabellose Dimmer steuert bis zu zehn Leuchtmittel und ist im schwedischen Möbelhaus für 5,99 Euro erhältlich. Der große Bruder, der IKEA Somrig, ist bisher noch nicht auf der deutschen IKEA-Website gelistet, allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis dies der Fall ist. Das Handbuch des Somrig findet ihr zum Stöbern schon einmal hier, eine englischsprachige Produktseite gibt es hier.