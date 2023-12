Share Now: Verwirrende Gebührenordnung und heraufgesetztes Mindestalter

Vor etwas mehr als einem Jahr hat der niederländische Automobilkonzern Stellantis den Car-Sharing-Service Share Now übernommen. Letzterer hat nun neue Geschäftsbedingungen vorgestellt, die zum 15. Januar des nächsten Jahres in Kraft treten sollen.

Ein Bestandteil der neuen Geschäftsordnung ist auch eine neue Gebührenordnung, die allerdings die Preisgestaltung von Share Now deutlich intransparenter und verwirrender für die Kundschaft macht. Die Tarife haben nun nicht mehr alle Extras und Kosten explizit aufgeführt, sondern werden mit dem Hinweis „Laut Anzeige bei Buchung“ versehen. Mit dieser Vorgehensweise räumt Share Now sich die Möglichkeit ein, flexibel auf besondere Vorkommnisse wie das Wetter, allgemeine Nachfrage, Tageszeiten, Verkehrsbedingungen und mehr reagieren zu können.

Will man beispielsweise ein Fahrzeug im Anschluss an eine größere Veranstaltung wie einem Sportevent, buchen, bekommt man die Preise erst direkt bei der Buchung angezeigt. Share Now gestattet sich so, die Preise bei großer Nachfrage entsprechend tagesaktuell und situativ anpassen zu können. Zudem will man damit offenbar erreichen, dass die Kundschaft bei der Buchung auch kurzfristige Preiserhöhungen in Kauf nimmt und trotzdem bucht.

Stornierungs- und Bearbeitungsgebühren werden erhöht

Eine ähnliche Flexibilität behält sich Share Now nun auch bei den Stornierungsgebühren vor. Lagen diese sonst bei 5, 15 oder 50 Euro („Small“) oder aber 5, 25 und 60 Euro („Medium“), werden diese offenbar auch erst bei der Buchung konkret ausgewiesen. Vorab heißt es ebenfalls „Laut Anzeige bei Buchung“.

Darüber hinaus hat der Car-Sharing-Anbieter nun ein neues Mindestalter zur Nutzung der Fahrzeugflotte eingeführt. Ab dem 15. Januar 2024 muss man mindestens 25 Jahre sein, um Share Now nutzen zu können – vorher lag das Mindestalter bei 21 Jahren. Die Bearbeitungsgebühr für Ordnungswidrigkeiten, Verwarngelder, Verstößen gegen die AGB anderes kostet in Zukunft außerdem 20 statt bisher 15 Euro.

Share Now (App Store-Link) lässt isch als iPhone-App kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen, erfordert mindestens iOS 14.0 oder neuer, und lässt sich komplett in deutscher Sprache verwenden. Zur Nutzung ist eine kostenlose Erstellung eines Nutzeraccounts notwendig.