Apples neue Macs mit M1-Prozessor ab heute im Apple Store verfügbar

Erst gestern haben wir berichtet, dass sich am heutigen Dienstag ein Abstecher in einen Apple Store lohnt. Immerhin gab es die Möglichkeit, den eigentlich bis Januar ausverkauften HomePod mini sofort zu kaufen. Zahlreiche Leser dürften die Chance auch genutzt haben, denn mittlerweile ist der kleine Smart Speaker in keinem Apple Store in Deutschland mehr reservierbar.

Ganz anders sieht es seit heute Morgen bei den neuen Mac-Rechnern mit M1-Prozessor aus. Ganz ungeduldige Apple-Nutzer, wie wir es beispielsweise sind, können die drei neuen Modelle bereits heute im Apple Store kaufen. Zur Auswahl stehen die folgenden Modelle.

Das neue MacBook Air mit M1 Prozessor

13″ MacBook Air, 8 Core CPU, 7 Core GPU, 256 SSD für 1100,50 Euro

13″ MacBook Air, 8 Core CPU, 8 Core GPU, 512 SSD für 1363,70 Euro

zum neuen MacBook Air

Das neue MacBook Pro mit M1 Prozessor

13″ MacBook Pro, 8 Core CPU, 8 Core GPU, 256 SSD für 1412,45 Euro

13″ MacBook Pro, 8 Core CPU, 8 Core GPU, 512 SSD für 1636,65 Euro

zum neuen MacBook Pro

Der neue Mac mini mit M1 Prozessor

Mac mini, 8 Core CPU, 8 Core GPU, 256 GB SSD für 778,85 Euro

Mac mini, 8 Core CPU, 8 Core GPU, 512 GB SSD für 1003,05 Euro

zum neuen Mac mini

In ersten Benchmarks hat der neue M1-Chip von Apple hervorragend abgeschnitten und eine sehr gute Leistung gezeigt. Davon profitieren natürlich vor allem die bisher eher schwächeren Modelle wie das MacBook Air oder der Mac Mini.

Wie gut die Performance wirklich ist, das werden auch wir herausfinden. Heute schicken wir unsere 2018er Mac Minis, die für unseren Office-Alltag eigentlich wunderbar geeignet sind, vorzeitig in Rente. Ersetzt werden sie durch den neuen Mac Mini mit M1-Prozessor. Wir sind schon gespannt, wie sich das Teilchen in der Praxis schlagen wird.