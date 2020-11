iPhone 12 mini: Touchscreen-Probleme im Sperrbildschirm

Seit Freitag ist das iPhone 12 mini auf dem Markt und schon jetzt zeichnen sich erste Probleme ab. Bei einigen Nutzern reagiert der Touchscreen nicht auf Eingaben im Sperrbildschirm. Das betrifft vornehmlich iPhone-Nutzer, die ein Displayglas und ein Case nutzen. Nun gibt es keinen echten Kontakt mehr mit der Hand oder dem Finger. Möglicherweise gibt es ein Erdungsproblem.

Wenn man im Sperrbildschirm zum Beispiel die Kamera oder die Taschenlampe starten will, reagiert das iPhone nicht. Ebenso lassen sich Benachrichtigungen nicht klicken und öffnen. Auch das Entsperren des iPhones funktioniert so nicht. Sobald man das iPhone am Gehäuse berührt, reagieren die Eingaben sofort. Legt man den Finger zum Beispiel hinten auf das Kamera-Modul, gibt es keine Einschränkungen. Bedient man das iPhone ohne Hülle, funktionieren die Eingaben einwandfrei.

Bleibt fraglich, ob es sich um ein Soft- oder Hardwareproblem handelt. Unser iPhone 12 mini hat dieses Problem nicht gezeigt, die vielen Berichte im Netz bewiesen aber, dass Apple hier nachbessern muss.