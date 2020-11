Tile-Tracker im Angebot: Alternative zu den immer noch nicht erschienen Airtags

Bereits auf der WWDC im Juni hat Apple angekündigt, seine „Wo ist?“-Anwendung auch für Bluetooth-Tracker von Drittanbietern zu öffnen. Mit iOS 14.3, das bereits als Beta erhältlich ist, scheinen die Vorbereitungen für diesen Schritt anzulaufen – immerhin wurden entsprechende Hinweise im Quelltext gefunden.

Wir wissen aktuell aber noch nicht, wie genau die Integration aussehen wird. Spannend wird das sicherlich, denn Hersteller wie Tile können bisher nur die eigene Community nutzen, um die eigenen Bluetooth-Tracker zu orten. Mit iOS 14.3 könnte das ganze System also viel engmaschiger werden.

Ob die Geschichte tatsächlich so umgesetzt wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Ebenso haben wir keine Ahnung, wann Apple seine bereits länger in der Gerüchteküche kreisenden AirTags nun endlich auf den Markt bringen wird. Was wir aber ganz sicher sagen können: Die Tile-Tracker gibt es aktuell als Angebot des Tages bei Amazon.

Zur Auswahl stehen vier verschiedene Bundles. Beispielsweise bekommt ihr für für 36,99 Euro einen Tile Mate zusammen mit dem Tile Slim. Letzteren finde ich besonders interessant, denn es handelt sich um einen Tracker in Kreditkarten-Größe, der perfekt für das Portemonnaie geeignet ist. Um diese Maße zu erhalten, ist sogar eine fest integrierte Batterie verbaut worden, die bis zu drei Jahre hält. Bei Tile Mate wird dagegen eine Knopfzelle verwendet.

Auch wenn mich die AirTags natürlich brennend interessieren, bin ich gespannt, wie sich die Tile-Tracker mit iOS 14.3 weiterentwickeln werden. Das wäre dann wohl auch eine gute Gelegenheit, unseren Praxis-Test noch einmal zu wiederholen.

