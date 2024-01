Arc Search: Alternativ-Suche jetzt für iOS verfügbar

Vielleicht kennen einige von euch den alternativen Web-Browser „Arc“, der schon seit geraumer Zeit für macOS verfügbar ist und jetzt auch in einer Betaversion für Windows getestet wird. Die Macher hinter Arc, die Browser Company, hat nun mit Arc Search (App-Store-Link) eine alternative, KI-gesützte Suche für iOS veröffentlicht, die auch gleichzeitig als Browser genutzt werden kann.

Arc Search könnt ihr kostenlos herunterladen, wenn auch nur in einer englischen Sprachversion. Beim Öffnen der App seht ihr zunächst eine Suchmaske, in die ihr eure Anfrage, auch auf Deutsch, eintippen könnt. Das Ergebnis liefert dann eine KI auf einer personalisierten Seite. Dabei fasst die KI die Informationen, die sie im Netz gefunden hat, in einer entsprechenden in Englisch abgefassten Antwort zusammen. Auch Bilder und die einschlägigen Quellen werden auf der Seite dargestellt. In den KI-generierten Zusammenfassungen können natürlich Fehler auftreten, die gelieferten Informationen also nicht immer ganz korrekt sein. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Praktisch finde ich aber, dass die Informationen sehr nutzerfreundlich aufbereitet sind.

Wer die App als Alternativ-Browser zu Safari nutzen möchte, kann dies ebenfalls tun. Dazu müsst ihr auf die Lupe tippen und die gewünscht URL eingeben, die ihr aufrufen wollt. Praktisch dabei: Arc Search kommt automatisch mit Cookie- und Werbeblocker.

Kostenlos laden und nutzen

Wenn ihr Arc Search ausprobieren wollt, könnt ihr die App kostenlos im App Store laden. In-App-Käufe gibt es nicht. Ihr braucht lediglich ein iPhone, auf dem iOS 16 oder neuer läuft.