MLS Season Pass 2024 jetzt in der Apple TV-App buchen

Apple übertragt die Major League Soccer exklusiv und die Verantwortlichen haben sich sicher gefreut, dass Lionel Messi letztes Jahr zu Inter Miami gewechselt ist. Mit dem MLS Season Pass 2024 könnt ihr alle Spiele genießen, bekommt Zugriff auf die ausführlichen Berichterstattung, Analysen, exklusive Inhalte und mehr. Die kommende Saison 2024, die am 21. Februar angepfiffen wird, ist die zweite in einer historischen zehnjährigen Partnerschaft zwischen Apple und der Major League Soccer.

„Das erste Jahr unserer Partnerschaft mit der Major League Soccer hat die Erwartungen übertroffen und der MLS zu mehr Fans als je zuvor verholfen“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple. „Wir freuen uns darauf, auf diesem Momentum aufzubauen, Messis erste komplette Saison in der Liga zu feiern und den MLS-Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

„Die Einführung des MLS Season Pass ist ein entscheidender Moment für unsere Liga gewesen, da Fußballfans auf der ganzen Welt dank unserer Partnerschaft mit Apple MLS-Spiele ohne Einschränkungen und in hervorragender Produktionsqualität sehen konnten“, sagt Don Garber, Commissioner der MLS. „Die erste Saison hat alles übertroffen, und das zweite Jahr wird sogar noch besser werden.“

„Von der Qualität der Übertragungen bis hin zu den umfangreichen Inhalten — der MLS Season Pass hat ein großartiges erstes Jahr gehabt“, sagt Darlington Nagbe, Kapitän der Columbus Crew und vierfacher MLS Cup-Gewinner. „Es war einfach unglaublich, dass alle MLS-Spiele weltweit verfügbar gewesen sind, und das in einer so aufregenden Zeit für die Crew und die Liga. Freunde und Familie konnten die Spiele ganz einfach und von überall aus genießen, was meine Mannschaftskameraden und ich sehr zu schätzen wissen. Der MLS Season Pass trägt dazu bei, unsere Liga ins Rampenlicht zu rücken und ich freue mich auf alles, was uns 2024 erwartet.“

Lionel Messi: Inter Miami 2024 Vorbereitungsspiele

Am Donnerstag, 15. Februar um 7:30 p.m. ET (Freitag, 16. Februar, 1:30 Uhr deutsche Zeit) empfängt Miami die Newell’s Old Boys, den Kindheitsverein von Messi, zum letzten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2024. Hier eine vollständige Übersicht der Testspiele, die in den kommenden Wochen im MLS Season Pass übertragen werden.

Montag, 29. Januar um 1 p.m. ET (19:00 Uhr CET) bei Al Hilal SFC

Donnerstag, 1. Februar um 1 p.m. ET (19:00 Uhr CET) bei Al-Nassr FC

Sonntag, 4. Februar um 3 a.m. ET (9:00 Uhr CET) bei Hong Kong Team

Donnerstag, 15. Februar um 7:30 p.m. ET (Freitag, 16. Februar, 1:30 Uhr CET) gegen Newell’s Old Boys

Der Anpfiff der 29. Saison der MLS wird der früheste in der Geschichte der Liga sein, wenn Messi und der amtierende Ligapokalsieger Inter Miami CF am Mittwoch, 21. Februar Real Salt Lake in einem Einzelspiel im DRV PNK-Stadion empfängt. Die Begegnung wird um 8 p.m. ET (Donnerstag, 22. Februar, 2:00 Uhr) exklusiv im MLS Season Pass auf Apple TV übertragen. Der Saisonstart der MLS wird mit 14 Spielen am Samstag, 24. Februar und Sonntag, 25. Februar fortgesetzt, wobei LA Galaxy am Sonntag, 25. Februar Inter Miami CF im Dignity Health Sports Park empfängt.

MLS Season Pass: Die Kosten

Der MLS Season Pass 2024 kostet 14,99 Euro pro Monat oder 99 Euro pro Saison. Wer schon Apple TV+ abonniert hat, kann für 12,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Saison zuschlagen. Über Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder das Abonnement mit ihrer eigenen Apple ID und ihrem eigenen Passwort teilen. Jetzt in der Apple TV-App buchen.