Arlo Überwachungskameras: Überraschende End-of-Life-Ankündigung für viele Modelle

Zum Jahreswechsel hat der kalifornische Hersteller für Überwachungskameras, Arlo, seine Kundinnen und Kunden per E-Mail darüber in Kenntnis gesetzt, dass einige seiner Geräte in Kürze mit einem End-of-Life-Status versehen werden. Die Geräte büßen dabei nicht nur ihren Support-Status ein, sondern verlieren auch an Funktionsumfang.

Wie Arlo mitteilt, wird für insgesamt acht Arlo-Modelle bis spätestens Ende 2023 der Support enden. Das bedeutet zum einen, dass diese Geräte künftig nicht mehr mit Firmware- und Sicherheitsupdates versorgt und auch keine passenden Ersatzteile und Zubehör mehr verkauft werden. Zum anderen werden aber auch die Cloud-Dienste eingeschränkt, sodass Besitzerinnen und Besitzer der betroffenen Modelle den kostenlosen 7-Tage-Cloudspeicher nicht mehr nutzen können, der für die Sicherung fortlaufender Aufnahmen zur Verfügung stand. Auch E-Mail-Benachrichtigungen wird es für die End-of-Life-Modelle in Zukunft nicht mehr geben.

End of Life startet am 1. April für zwei Kameras

Zum 1. April diesen Jahres endet zunächst der Support für die Modelle Arlo Wire-Free Camera (VMC3030) und Arlo Pro Camera (VMC4030). Ab 1. Januar 2024 gilt der End-of-Life-Status dann auch für folgende Modelle:

Arlo Pro 2 (VMC4030P)

Arlo Q (VMC3040)

Arlo Q+ (VMC3040S)

Arlo Baby (ABC1000)

Arlo Security Light (ALS1101)

Arlo Audio Doorbell (AAD1001)

Ein Zugriff auf den Livestream sowie Mitteilungen bei plötzlichen Bewegungen sollen den Arlo-Usern aber weiterhin zur Verfügung stehen.