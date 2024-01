Art of Rally: Neues Rennspiel auf Platz 1 der Rennsport-Charts im App Store

Fans von Autorennspielen können sich ab sofort über eine Neuerscheinung im deutschen App Store freuen: Mit Art of Rally (App Store-Link) ist ein Spiel für iPhones und iPads erschienen, das auf farbenfrohe Umgebungen, tägliche Herausforderungen und einen Einmalkauf setzt.

Art of Rally ist ab sofort zum Preis von 5,99 Euro im deutschen App Store erhältlich und kann dort auf alle Geräte mit iOS und iPadOS geladen werden, die mindestens Version 14.0 oder neuer der Betriebssysteme installiert haben. Die Anwendung von Noodlecake Studios ist ganze 2,1 GB groß und steht auch in deutscher Sprache bereit.

Mit Art of Rally gibt es ein Spiel, das Rennsportfans mit seiner farbenfrohen Grafik und seinem anspruchsvollen Gameplay begeistert. Es lässt sich eintauchen in die Welt des historischen Rallyesports und eine packende Erfahrung voller Geschwindigkeit, Präzision und Nostalgie erleben. Von Noodlecake Studios heißt es daher auch zur Neuerscheinung:

„Erlebe die goldene Ära des Rallyesports im Karrieremodus mit über 72 Etappen von Finnland bis Sardinien, Norwegen, Japan, Deutschland und Kenia. Setz dich hinters Steuer deiner bevorzugten Oldtimer aus den 60er- bis 80er-Jahren inklusive Wagen der Gruppe B, Gruppe S und Gruppe A. Von anfängerfreundlichen Optionen bis hin zu Handling-Einstellungen, die selbst die erfahrensten Fahrer herausfordern, können alle Spieler die Rennen mithilfe ihrer liebsten Rallyefahrer-Tricks meistern: vom Scandinavian Flick über Gegensteuern bis hin zum Linksbremsen und dem Einsatz der Handbremse in engen Kurven.“

Zum Start hat man sich zunächst einmal ein passendes Fahrzeug der legendären Gruppe B auszusuchen und sich dann in einem Übungs-Parcours mit dem Auto und seinen Lenk- und Bremseigenschaften vertraut zu machen. Danach geht es auf die Rennstrecke: Hier stehen von Seiten Art of Rallys neben einer Karriere auch Zeitrennen, benutzerdefinierte Rallyes, Online-Events und eine freie Fahrt zur Verfügung.

Wer sich nicht nur allein mit dem eigenen Können auseinandersetzen möchte, findet auch tägliche sowie wöchentliche Herausforderungen, um sich mit anderen Spielern und Spielerinnen messen zu können. Und wer die farbenfrohen und ästhetisch präsentierten Landschaften oder auch die eigenen Fahrkünste in Video und Bild festhalten möchte, findet in Art of Rally außerdem einen Foto- und Replaymodus. Der erste Eindruck von Art of Rally ist durchweg positiv, so dass das Spiel für Fans von Rennsport-Games als echte Empfehlung gewertet werden kann – nicht umsonst führt die Neuerscheinung die App Store-Charts im Bereich Rennsport derzeit an.