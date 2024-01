Zero Breeze Mark 3: Tragbares Klimagerät setzt auf Indiegogo-Kampagne

Auch wenn aktuell die Temperaturen in Deutschland nicht nach einem Klimagerät verlangen, kommt der nächste Sommer ganz bestimmt. Menschen mit Dachgeschoss-Wohnungen wie ich leiden dann besonders, wenn sich das Heim auf 30 Grad Celsius oder mehr aufheizt. Ein mobiles Klimagerät kann da Abhilfe schaffen.

Mit dem Zero Breeze Mark 3 sorgt nun ein neues und höchst flexibel einsetzbares Modell für Aufsehen. Die Neuerscheinung ist ein tragbares Klimaanlagen- und Heizgerät, das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelt wurde. Es ist batteriebetrieben und verfügt über verschiedene Funktionen wie Kühlung, Heizung, Luftreinigung und Beleuchtung. Das Zero Breeze Mark 3 ist vornehmlich dafür konzipiert worden, um in Zelten, Wohnwagen, Booten oder anderen Outdoor-Umgebungen für angenehme Temperaturen zu sorgen.

Als direkter Nachfolger des Breeze 2 verfügt es über eine noch bessere und effizientere Kühlleistung und wird gegenwärtig im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne bei Indiegogo angeboten. Der Hersteller Zero Breeze aus Sacramento in den USA hat in der Vergangenheit bereits vier Kampagnen bei Indiegogo veröffentlicht.

Das Zero Breeze Mark 3 verspricht eine Leistung von 5.280 BTU/h (= British Thermal Unit, Kühlleistung einer Klimaanlage) bzw. 1.550 Watt, die für eine Kühlung von Räumen von etwa 20 qm ausreichen sollte. Mit Maßen von rund 56 x 25 x 30 cm ist das Klimagerät sehr mobil und kann dank eines 1.038 Wh-Akkus innerhalb von 2 1/2 Stunden voll geladen und dann zwischen zwei und sieben Stunden autark die Luft kühlen oder heizen. Das Gerät lässt sich über den eingebauten Akku, einen 12V/24V-Anschluss im Fahrzeug, über 500W-Solarpanel oder auch über eine Steckdose mit 500W betreiben.

Sieben Betriebsmodi und Möglichkeit zur Entfeuchtung

Darüber hinaus ist das Mark 3-Klimagerät mit einem Active Drain-System ausgestattet, und kann durch eine eingebaute Mikropumpe Kondensat innerhalb eines 1,50 Meter-Höhenbereichs leicht entfernen. Zudem bietet der Hersteller optionale Luftschläuche an, um das Gerät mit einem oder zwei Schläuchen für den Luftaustausch betreiben zu können. Das Mark 3 kommt auch mit insgesamt sieben Betriebsmodi – Rocket Mode, Cool Mode, Sleep Mode, Fan Mode, Dry Mode, Care More und Heating Mode – um die Luft zu heizen, zu kühlen, umzuwerfen oder auch zu trocknen. Der Cool Mode zum Kühlen beispielsweise soll einen Raum innerhalb von fünf Minuten um etwa 6,5 Grad Celsius abkühlen, im Sleep Mode beträgt die Lautstärke des Geräts lediglich 46 dB und soll für einen ruhigen Schlaf sorgen.

Bei Indiegogo starten die Preise für das Zero Breeze Mark 3-Klimagerät bei 899 USD für das „Basic“-Modell ohne den 1.036 Wh-Akku. Für 1.399 USD erhält man das Klimagerät, eine Fernbedienung, ein Abflussrohr, zwei Luftschläuche mit Adapter und den Netzadapter 100V~240V. Der Hersteller gibt an, dass die Auslieferungen im April dieses Jahres in viele Länder weltweit erfolgen sollen. Bislang wurde das Projekt schon von 598 Personen unterstützt, die für 688.370 USD gesorgt und die Kampagne finanziert haben.