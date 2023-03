Audible-App: Update bringt optimierten Schlaf-Timer und flexible Geschwindigkeit

Die Hörbuch-App Audible (App-Store-Link) hat ein Update bekommen, das kleinere und größere Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von weiteren Einstellungsmöglichkeiten beim Schlaf-Timer und einem neuen Schieberegler zur Regulierung des Erzähltempos.

Der neue Schieberegler ersetzt die vor drei Jahren eingeführten 32 Stufen zur Auswahl der Erzählgeschwindigkeit. So lässt sich das Erzähltempo nun bequem individuell regulieren. Zusätzlich steht eine Button-Auswahl von sechs vorgegebenen Tempi zur Verfügung. Die Verbesserungen beim Schlaf-Timer dürften für die Nutzenden ebenfalls praktisch sein. So kann man den Timer nun so konfigurieren, dass er nach Ende eines Kapitels einsetzt. Auch eine individuelle Laufzeit-Einstellung lässt sich ab sofort festlegen.

Weitere Neuerungen auf einen Blick

Das Audible-App-Update enthält zudem folgende weitere Neuerungen und Verbesserungen:

Wiedergabe ab letzter Position

Entfernte Titel werden in Downloads angezeigt

Buchcover lädt offline

Wiederherstellung deaktivierter Einstellungen der Bildschirmsperre

Hörstatistiken

Alexa-Fehlermeldungen

Wer gerne Hörbücher hört, findet beim Marktführer Audible weiterhin die größte Auswahl an Titeln. Die App könnt ihr euch kostenfrei im App Store herunterladen. Pro Monat kostet ein Abo 9,95 Euro und enthält ein Hörbuch, das zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden kann. Außerdem habt ihr als Abonnent Zugriff auf einen „Flatrate“-Pool und exklusive Podcast-Produktionen. Neukunden können Audible 30 Tage lang kostenlos testen, Prime-Kunden hingegen 60 Tage.