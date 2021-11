Bandwerk Heritage 84: Limitiertes Apple Watch-Band aus einem Porsche 911 Turbo

Bandwerk steht für hochwertige und vor allem auch exklusive Apple Watch-Armbänder. Und heute startet um 19 Uhr der Verkauf der Version „Heritage 84“. Diesmal hat man das Leder des 1984er Porsche 911 Turbo verwendet, um insgesamt 249 Armbänder zu fertigen.

Zum ersten Mal kann man bei der Anfertigung eigene Wünsche äußern: Zur Auswahl stehen sechs Nahtfarben, die auch in der charakteristischen Racing-Lochung wieder aufgegriffen werden. So wird man beispielsweise eine Konfiguration passend zum neuen grünen Aluminiumgehäuse der Apple Watch Series 7 oder optisch abgestimmt auf die Farbe des Lieblingszifferblatts wählen können. Auf der Sonderseite könnt ihr schon jetzt die verschiedenen Looks ansehen und dann heute ab 19 Uhr zugreifen.

Gut zu wissen: Sie Sondereditionen sind nicht günstig, dennoch sind die Exemplare immer blitzschnell vergriffen. Bei Interesse solltet ihr also pünktlich zuschlagen.