BandWerk MagSafe Wallet: Hochwertiges Leder, schwierige Handhabung

Mit dem iPhone 12 hat Apple MagSafe neu aufleben lassen und gleichzeitig ein Leder Wallet vorgestellt, das einfach auf die Rückseite geheftet wird und bis zu drei Karten aufnehmen kann. Verfügbar in vier Farben für jeweils 65 Euro.

Ich habe das Apple Wallet schon getestet und bin zum Ergebnis gekommen, dass das Produkt selbst gut ist, für mich persönlich aber nicht das Portmonee ablöst. Falls ihr euch für ein Wallet auf dem iPhone-Rücken interessiert, gibt es jetzt eine Alternative von BandWerk, die mit 69 Euro sogar teurer als Apples Lösung ist.

Das BandWerk MagSafe Wallet dockt ebenfalls über die eingebauten Magnete am iPhone an und hält dort genauso gut wie das Wallet von Apple. Gefertigt ist das Wallet aus aufwendig gegerbtem, italienischem Leder und wird in Deutschland von Hand gefertigt.

Hier hat man sich für eine etwas andere Lösung entschieden. Die Karten werden seitlich in zwei Fächer eingeschoben. Jedes Fach kann bis zu zwei Karten aufnehmen, insgesamt können also vier transportiert werden. Die Karten sitzen fest und fallen nicht heraus, allerdings finde ich das Herausnehmen der Karten etwas schwergängig. Da die oberen Karten die unteren Karten überdecken, ist die Verwendung der unteren Karten nur schwer möglich. Entweder man pfriemelt die unterste Karte heraus oder muss vorher die oberen Karten entnehmen. Die obersten Karten lassen sich hingegen einfach mit dem Daumen aus dem Wallet schieben. Ich muss sagen: Da gefällt mir die Lösung von Apple besser.

Und obwohl das BandWerk Wallet ungefähr genauso dick ist wie das Wallet von Apple, wirkt die BandWerk-Lösung deutlich größer. Apple setzt auf abgerundete Ecken, BandWerk mag es eckiger. Sind vier Karten eingesteckt, ist das Wallet 10,4 Millimeter dick. Die Magnetstreifen der Karten im Wallet werden dabei über eine magnetfeldresistente Abschirmung geschützt.

Die Qualität ist top, die Verbreitung und Nähte sehr sauber, die Handhabung ist mir etwas zu kompliziert gelöst. Das BandWerk MagSafe Wallet ist zudem mit MagSafe Cases kompatibel.

Verfügbar ist das Wallet in den Farben Schwarz, Hellbraun und Dunkelbraun. Vorerst gibt es nur die große Version, die für das iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max gemacht ist. Für das iPhone 12 Mini gibt es in Kürze ein entsprechend kleineres Wallet.

Am Ende ist es natürlich eine Geschmacksfrage. Beide Wallets machen einen guten Job, wobei das BandWerk Wallet in der Handhabung etwas komplizierter ist. Preislich ist der Unterschied marginal.