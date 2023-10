Besser als erwartet: iPhone 15 FineWoven Case nach 4 Wochen

Mit der Vorstellung der iPhone 15-Modelle hat Apple seine Leder-Cases und Zubehör eingestellt. Stattdessen verkauft Apple jetzt Cases und Zubehör aus Feingewebe, auch FineWoven genannt. Optisch ist das FineWoven Case wirklich ansprechend, die Rückseite schimmert je nach Licht ein wenig und fühlt sich wirklich geschmeidig an. Die ersten Erfahrungsberichte der neuen Cases waren vernichtend, da Abnutzungserscheinungen sofort sichtbar waren. Doch nach 4 Wochen Nutzung kann ich sagen: Ganz so schlimm ist das gar nicht. (Foto oben zeigt Neuzustand)



Apple schreibt zum Case: „Das Feingewebe kann mit der Zeit Abnutzungserscheinungen zeigen, da die Fasern bei normalem Gebrauch zusammengedrückt werden. Einige Kratzer können im Laufe der Zeit kleiner werden.“ Fährt man mit dem Fingernagel feste über das Gewebe, gibt es Kratzer – und die sind unschön, keine Frage. In der Praxis zeigt sich, dass die Abnutzung deutlich langsamer vonstatten geht. Ich nutze mein iPhone ganz normal ohne besonders behutsam zu sein. Nach 4 Wochen ist das Ergebnis besser als erwartet. Richtige Kratzer habe ich keine, an einigen Stellen sieht man die Abnutzung etwas mehr als an anderen.

Ich lade mein iPhone nachts klassisch per Kabel und nicht per MagSafe. Im Büro ist mein iPhone 15 Pro Max oftmals an einem einfachen MagSafe Ständer ohne Ladefunktion geheftet. Ab und zu gibt es auch Mal Strom per MagSafe. Langsam bildet sich der MagSafe-Ring auf der Hülle ab – das ist meiner Meinung nach bisher nicht die Rede wert, könnte im Laufe der Zeit aber deutlich ausgeprägter werden. Wer nur per MagSafe auflädt, wird hier die schnellsten Abnutzungserscheinungen bemerken.

iPhone 15 FineWoven: Ganz normale Abnutzung

iPhone 15 FineWoven Case nach 4 Wochen

Die aus bis zu 68 Prozent recycelten Altmaterialien hergestellten Cases sind mit 69 Euro sicherlich kein Schnäppchen. Die Alternative zu Leder ist toll und wenn man nicht mit Absicht und Gewalt das Case zerkratzt, sieht es gar nicht so schlimm aus, wie anfangs in den Medien berichtet wurde. Man muss wissen, dass das Case mit der Zeit abgenutzt aussieht, aber das war bei Leder Cases auch der Fall – nur hat man es hier positiv als Patina vermarktet. Auch andere Hüllen aus anderen Materialen nutzen mit der Zeit ab, die Silikonhüllen von Apple sind nach Jahren oftmals auch reif für die Mülltonne, da durch die ständige Benutzung sich das Material löst.

Letztendlich kann ich keine 100-prozentige Empfehlung für die neuen FineWoven Case aussprechen, so schlimm wie anfangs gedacht, ist das neue Material aber nicht. Wer ein normales Nutzungsverhalten an den Tag legt, wird mit dem Case seine Freude haben, auch wenn über die Zeit das Case Abnutzungen aufweisen wird. Wenn ein großer und tiefer Kratzer entsteht, ist dieser unschön – keine Frage. Aber besser ein Kratzer im Case als einen unschönen Kratzer im iPhone.

Abschließend möchte ich die Frage an euch richten: Habt ihr ein FineWoven Case im Einsatz? Seid ihr damit zufrieden? Oder habt ihr euch von der negativen Berichterstattung abschrecken lassen und habt ein Drittanbieter-Case gekauft? Vielleicht sogar ein Leder-Case?