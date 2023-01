Bluestein mit neuem Tactical Camo Band für die Apple Watch Ultra

Bluestein hat ein neues Armband für die Apple Watch Ultra am Start. Das Tactical Camo Band ist in Tarnfarben gestaltet und in zwei Varianten verfügbar: Woodland (braun, grün, schwarz) und Flecktarn (Lila, Orange, Beige) und kostet jeweils 39,95 Euro.

Dabei handelt es sich um ein Band aus Polyester, das auch für sportliche Aktivitäten geeignet ist. Das Band ist für ein Handgelenkumfang zwischen 13,5 und 20,5 Zentimeter gemacht und kommt mit passenden Adaptern für die 49mm große Apple Watch Ultra.

Wenn euch das Design gefällt, solltet ihr nicht zu lange überlegen, da es sich hier um eine limitierte Kollektion handelt.