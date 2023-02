Blutzuckermessung: Apple-Managerin spricht über Möglichkeiten und Entwicklung

Apples Vice President of Health, Sumbul Desai, hat kürzlich im Rahmen eines Interviews mit dem indischen Magazin Businessline gesprochen. Darin ging es auch über Apples Gesundheitsinitiativen sowie einen kleinen Einblick in Apples Gedanken zur Blutzuckerüberwachung auf der Apple Watch.

Angesprochen auf das Thema Sensoren zur Blutzuckermessung in der Apple Watch, und ob Apple die Smartwatch damit ausstatten würde, erklärte Desai, dass diese Fähigkeiten „wirklich wichtige Bereiche sind, aber sie erfordern eine Menge Wissenschaft dahinter“. Erst kürzlich hatte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, dass Apple bei der Entwicklung einer nicht-invasiven Blutzuckermessungstechnologie einen Meilenstein erreicht habe, aber bereits seit mindestens einem Jahrzehnt an dieser Technologie arbeite und nun ein „Proof-of-concept“-Modell aufweise, das praktikabel sei.

Bei einer nicht-invasiven Blutzuckermessung wird mit einem Laser unter die Haut gestrahlt, um die Glukosekonzentration im Körper zu bestimmen. Mit einem nun bei Apple vorhandenen Prototypen wird wohl die nächste Aufgabe sein, die Hardware so zu verkleinern, dass sie in das Gehäuse einer Apple Watch passt. Laut Gurman könnte es noch Jahre dauern, ehe eine Option zur Blutzuckermessung in Apples Smartwatch Einzug halten wird.

Desai: „Die eigene Gesundheit ganzheitlich betrachten“

Laut Sumbul Desai stehen wir am „Anfang“ der Gesundheitstechnologie, die eine Änderung des Verhaltens von Ärzten bzw. Ärztinnen und der Menschen erfordere. Im Interview erklärt Desai, dass Apple sich auf „den Kunden als Individuum“ konzentriere, und wie der Konzern „die einzelne Person befähigen kann, die eigene Gesundheit ganzheitlich zu betrachten“, indem verwertbare Erkenntnisse geliefert werden. Apple sei fokussiert darauf, den Gesundheitsbereich weiter auszubauen, um „Ihre Gesundheit früher und besser zu verstehen“. Apple möchte, dass Menschen „das Gefühl haben, dass sie befähigt und ausgebildet sind, ihre eigene Gesundheitsversorgung zu steuern“.

Im Interview mit Businessline sprach Apples Vice President of Health auch über Apples Sicht auf den Datenschutz im Gesundheitsbereich, die Kosten von Apple-Geräten, wie Entscheidungen im Konzern getroffen werden, woran gerade gearbeitet werden soll und weiteres. Das komplette Interview lässt sich auf der Website von Businessline in englischer Sprache nachlesen.

Fotos: Apple.