Mujjo Canopy AirTag Keychain: Neuer Schlüsselanhänger aus Leder

Auch bei unseren Lesern und Leserinnen sind Apples AirTags beliebte Accessoires für Schlüssel, Portemonnaies, das Gepäck, Fahrrad und mehr. Wer seinen AirTag an einem Schlüsselbund oder an einer Tasche befestigen möchte, findet mittlerweile viele Halterungen auf dem Markt – nun auch eine vom Zubehör-Hersteller Mujjo.

Die Mujjo Canopy AirTag Keychain wird aus pflanzlich gegerbtem Leder gefertigt und lässt sich im Webshop von Mujjo in den drei bekannten Farben des Unternehmens – Schwarz, Monaco Blue (Marineblau) und Tan (Cognacbraun) zum Preis von jeweils 24 Euro bestellen.

Laut Mujjo-Geschäftsführer Samuel Bail habe man „monatelang an den Details gefeilt, um sicherzustellen, dass es der hohen Qualität der Mujjo-Produkte entspricht. Es ist aus einem einzigen Stück unseres weichen, pflanzlich gegerbten Leders gefertigt und bietet eine dauerhafte Lösung für die sichere Aufbewahrung deiner Schlüssel.“

Das sind die Features der neuen Mujjo Canopy AirTag Keychain:

Wir haben die Ledertasche 3D-geformt, um eine perfekte Passform für deinen AirTag zu gewährleisten, mit einer seitlichen Öffnung zum einfachen Einführen. Nahtloses Design: Das hochwertige Leder weist keine einzige Naht auf, so dass dieser schlanke Schlüsselanhänger gut in der Hand liegt.

Das hochwertige Leder weist keine einzige Naht auf, so dass dieser schlanke Schlüsselanhänger gut in der Hand liegt. Versteckter Magnet: Der AirTag wird durch einen versteckten Magneten sicher an seinem Platz gehalten, der weder seine Form noch seine Größe oder Verwendbarkeit beeinträchtigt.

Der AirTag wird durch einen versteckten Magneten sicher an seinem Platz gehalten, der weder seine Form noch seine Größe oder Verwendbarkeit beeinträchtigt. Langlebige Beschichtung: Der Schlüsselanhänger ist mit einer langlebigen schwarzen PVD-Beschichtung versehen, die Korrosion und Kratzern auf dem Schlüssel widersteht.

Der Schlüsselanhänger ist mit einer langlebigen schwarzen PVD-Beschichtung versehen, die Korrosion und Kratzern auf dem Schlüssel widersteht. Charakteristisches Leder: Hergestellt aus unserem pflanzlich gegerbten Leder, das schön altert und mit Gold für Umweltstandards ausgezeichnet ist.

Hergestellt aus unserem pflanzlich gegerbten Leder, das schön altert und mit Gold für Umweltstandards ausgezeichnet ist. Passt perfekt: Erhältlich in Tan, Schwarz und Monaco Blue, passend zu den Leder- und Farboptionen unserer iPhone-Hüllen, AirPod-Hüllen und MagSafe-Brieftaschen.

Die Mujjo Canopy AirTag Keychain ist ab sofort für 24 Euro in den drei oben erwähnten Lederfarben bei Mujjo erhältlich. Der Versand erfolgt aus England, mögliche Zollgebühren und Steuern werden laut Hersteller schon vorab entrichtet, so dass bei Ankunft keine Gebühren mehr zu zahlen sind. Dank DHL Express erhält man das Paket in der Regel in etwa 3 bis 4 Tagen.