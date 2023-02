Februar 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Pasha Planet: Reborn ist das Spiele-Debüt von Scorpio Game, einem unabhängigen taiwanesischen Entwicklerstudio. Die Neuerscheinung lässt sich in das Genre der Point-and-Click-Adventures einordnen und bietet neben handgezeichneten niedlichen Grafiken auch jede Menge eingeschobene Puzzles, die es zu lösen gilt, ein wenig Detektivarbeit und die Einsicht in das Alltagsleben der Hauptcharaktere. Die Rätsel des Spiels sind durchaus herausfordernd und alles andere als nettes Beiwerk. Glücklicherweise gibt es eine kleine Lösungshilfe in Form von Hinweisen, so dass man nicht komplett auf die eigenen Lösungsansätze angewiesen ist.

In dieser Woche gibt es mal wieder eine Apple Arcade Neuerscheinung ganz nach meinem Geschmack. Castle Crumble lautet der Name der Neuerscheinung von Orbital Knight. Das Entwicklerteam hat uns vor rund zwei Jahren mit Spire Blast überzeugt, das damals ebenfalls auf Apple Arcade erschienen ist. Das Ziel von Castle Crumble ist schnell erklärt: Es müssen Burgen zerstört werden. „Werde zum Helden in entlegenen Fantasiereichen. Mit mächtigen Explosionen und mystischen Zaubern zerschmetterst du Forts der Antike, des Mittelalters, der Azteken und vieler anderer Zeitalter und Reiche“, schreibt das Entwicklerteam im App Store.

Wer gerade beruflich viel mit E-Mails zu tun hat und beispielsweise im Kundenservice Antworten schreiben muss, kann sich die Arbeit mit entsprechenden vorformulierten Sätzen, die immer wieder verwendet werden, erleichtern. Dies können beispielsweise Begrüßungs- oder Abschiedsfloskeln sein, die dann nicht jedes Mal erneut eingetippt werden müssen. Das Entwicklerteam von Funn Media, die in der Vergangenheit auch schon für Apps wie Calory und WaterMinder verantwortlich waren, haben nun eine neue App mit dem Namen ReplyCube für iPhones, iPads und den Mac veröffentlicht, die die Unterstützung für Erweiterungen in Apple Mail nutzt.

Der Datenschutz-Browser DuckDuckGo ist nach erfolgreicher Beta-Phase jetzt offiziell im Mac App Store erhältlich. Der Desktop-Browser von DuckDuckGo ist identisch zur DuckDuckGo-App für iPhones und iPads und erlaubt es den Nutzern und Nutzerinnen, schnell und einfach ihre Privatsphäre-Einstellungen und -Informationen zu kontrollieren. „Komplizierte Einstellungen“ und „irreführende Warnungen“ soll es laut CEO Weinberg nicht geben, sondern einen „robusten Datenschutz“ bieten, „der standardmäßig bei der Suche, beim Surfen, beim Mailen und mehr funktioniert“.

Riptide GP Renegade haben wir uns erstmals im Sommer 2016 angesehen. Während das letzte Update 2019 erschienen ist, bringen die Entwickler ihr Wasser-Rennspiel jetzt auf Apple Arcade. Riptide GP Renegade+ kann von Abonnenten und Abonnentinnen ab heute gespielt werden. Riptide GP Renegade startet mit einem interaktiven Tutorial, in dem man die Steuerung des Hydrojets kennenlernt, mit dem man auf futuristischen Strecken unterwegs ist. Natürlich auf dem Wasser, teilweise sogar unter der Erde. Ein besonders wichtiger Punkt: In Riptide GP Renegade wird die Geschwindigkeit spürbar – so und nicht anders sollte es in einem Rennspiel auch sein.

Ich habe Myst Mobile bereits gestern anspielen dürfen und den Einstieg in das Spiel erkundet. Bereits nach wenigen Momentan war ich nachhaltig beeindruckt, denn so schön sahen bisher nur wenige Spiele aus. Keine Frage: Myst Mobile gehört zu den beeindruckendsten Titeln, die es bisher in den App Store geschafft haben. Bereits der Start ins Spiel ist ein richtiges Rätsel. Ihr landet auf einer verlassenen Insel, auf der sich mysteriöse Gebäude, einige Hinweise und zahlreiche Schalter befinden. Es muss kombiniert und gerätselt werden, um nach und nach zu erfahren, welche Verbindungen zwischen den Orten und den Zeitaltern bestehen.

Mit Artifact ist ein neuer, personalisierter News-Reader im App Store erschienen und wird damit einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt. Im Januar hatten die beiden Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger ihr neuestes Projekt präsentiert, seinerzeit noch basierend auf Einladungen. Nun ist Artifact ohne Einschränkungen für alle im App Store verfügbar und kann dort kostenlos auf das iPhone und iPad heruntergeladen werden.

Braucht ihr zum Wochenende hin ein wenig Herausforderung für die grauen Zellen? Dann solltet ihr euch im App Store umsehen und einen Blick auf das neue Not Not 2 werfen. Not Not 2 bietet 99 klassische und 24 Extra-Level- Wettkampforientiertere Gamer können sich zudem in acht unendliche Challenge-Levels stürzen und herausfinden, ob sie das Zeug dazu haben, in der weltweiten Rangliste aufzusteigen. Außerdem gibt es zehn spielbare Charaktere und zehn Hintergrundstile, die sich nach und nach freischalten lassen, um für mehr Abwechslung zu sorgen.