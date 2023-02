Riptide GP Renegade ab sofort bei Apple Arcade verfügbar

Riptide GP Renegade haben wir uns erstmals im Sommer 2016 angesehen. Während das letzte Update 2019 erschienen ist, bringen die Entwickler ihr Wasser-Rennspiel jetzt auf Apple Arcade. Riptide GP Renegade+ (App Store-Link) kann von Abonnenten und Abonnentinnen ab heute gespielt werden. Der Download ist 112,5 MB groß und für iPhone, iPad und Apple TV erhältlich.

Riptide GP Renegade startet mit einem interaktiven Tutorial, in dem man die Steuerung des Hydrojets kennenlernt, mit dem man auf futuristischen Strecken unterwegs ist. Natürlich auf dem Wasser, teilweise sogar unter der Erde. Ein besonders wichtiger Punkt: In Riptide GP Renegade wird die Geschwindigkeit spürbar – so und nicht anders sollte es in einem Rennspiel auch sein.

Die Steuerung von Riptide GP Renegade ist dennoch relativ einfach gehalten: Beschleunigt wird automatisch, mit einem Button wird gebremst und über die Neigungssensoren gelenkt. Zusätzlich gibt es einen Boost-Button, wobei man diesen erst aufladen muss. In den Optionen stehen weiteren Möglichkeiten zur Auswahl, ich persönlich habe mich für eine Button-Steuerung entscheiden, auch MFi-Gamecontroller werden unterstützt.

Dass es in Riptide GP Renegade spektakulär zur Sache geht, zeigt sich bei den Stunts. Man fährt über Rampen und Schluchten, um während der Flugphase diverse Stunts auszuführen. Das funktioniert mit verschiedenen Wischgesten mit beiden Daumen, für besonders große Stunts sind sogar Kombinationen von verschiedenen Gesten nötig. Mit jedem erfolgreich gelandeten Sprung wird der Boost aufgeladen, mit dem man sich auf der nächsten Geraden einen Vorteil verschaffen kann.

Im Mittelpunkt von Riptide GP Renegade steht der Karriere-Modus, zu Beginn kann man hier durchaus den mittleren Schwierigkeitsgrad wählen. In verschiedenen Rennen und Herausforderungen tritt man gegen sieben Gegner an, verdient sich Erfahrungspunkte und Geld, die man in neue Stunts und Upgrades für den Hydrojet investieren kann. Zusätzlich gibt es unter anderem einen Multiplayer-Modus, der sogar mit der Android-Version des Spiels kompatibel ist. Einem Duell mit euren Freunden steht also nichts mehr im Wege.