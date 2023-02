Myst Mobile: Beeindruckendes Puzzle-Adventure jetzt im App Store

Ich habe Myst Mobile (App Store-Link) bereits gestern anspielen dürfen und den Einstieg in das Spiel erkundet. Bereits nach wenigen Momentan war ich nachhaltig beeindruckt, denn so schön sahen bisher nur wenige Spiele aus. Keine Frage: Myst Mobile gehört zu den beeindruckendsten Titeln, die es bisher in den App Store geschafft haben.

Zunächst einmal wollen wir das Finanzielle klären. Nach dem rund 4 GB großen Download auf iPhone und iPad könnt ihr die erste Welt von Myst Mobile ohne Bezahlung erkunden und euch so einen umfassenden Eindruck vom Spiel verschaffen. Die weiteren Welten werden danach mit einem In-App-Kauf freigeschaltet. Dieser ist mit 11,99 Euro zwar etwas teurer, die Qualität des Spiels ist dafür aber auch beeindruckend.

Bereits der Start ins Spiel ist ein richtiges Rätsel. Ihr landet auf einer verlassenen Insel, auf der sich mysteriöse Gebäude, einige Hinweise und zahlreiche Schalter befinden. Es muss kombiniert und gerätselt werden, um nach und nach zu erfahren, welche Verbindungen zwischen den Orten und den Zeitaltern bestehen.

Das sind die wichtigen Features von Myst Mobile

Entdecke die hinreißende, unvergessliche und fantastische Geschichte, die Millionen Menschen seit Jahrzehnten in den Bann zieht – und machen dich durch Ihre Entscheidungen zu Ihrer eigenen. Vollständige Neuinterpretation: Dieses moderne, ultimative Myst-Erlebnis wurde komplett neu interpretiert und für M1-Geräte optimiert. Es enthält neue Grafiken, neuen Ton, neue Interaktionen und sogar eine optionale Zufallsfunktion für die Rätsel. Es warten noch Überraschungen für dich auf der Insel Myst.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Cyan kann die komplette Insel Myst kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung erkundet werden. Handytauglich: Myst Mobile bietet Unterstützung für Gamepad- und Touch-Steuerung sowie Tastatur- und Touchpad-Eingabe über Smart und Magic Folio. Das Spiel ist auf allen Geräten mit A12-Bionic- und besseren Chips spielbar.

Eines ist aus meiner Sicht besonders wichtig: Man muss Zeit mitbringen. Die Rätsel lassen sich nicht mal eben im Vorbeigehen lösen. Es muss tatsächlich erst die Umgebung erkundet werden, damit man die verschiedenen Eindrücke und Gegebenheiten richtig miteinander kombinieren kann. Das sorgt zusammen mit der Tatsache, dass man sich quasi frei durch die Welten bewegen kann, für ein völlig anderes Spielerlebnis, als wir es zum Beispiel aus The Room kennen.

Die in diesem Artikel gezeigten Screenshots wurden übrigens mit einem iPhone 14 Pro Max aufgenommen. Sie sind aus meiner Sicht genau so beeindruckend wie der offizielle Trailer zum Spiel, den ihr im Anschluss ansehen könnt.