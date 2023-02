Kindle Scribe: Erstes Software-Update des Jahres veröffentlicht

Der Kindle Scribe ist im vergangenen November auf den Markt gekommen und der bisher größte eBook-Reader von Amazon. Das Lese-Erlebnis ist beeindruckend, aber der Scribe kann noch mehr: Mit dem mitgelieferten Pencil kann man auch Notizen verfassen. Und genau hier muss der Kindle Scribe im Vergleich zu Geräten wie dem Remarkable 2 noch etwas aufholen.

Für diese Jahr sind einige Software-Updates geplant, das erste wurde jetzt von Amazon veröffentlicht. Damit warten die folgenden Verbesserungen auf euch:

Mehr Pinselarten: Neben den bisherigen Optionen Kugelschreiber und Textmarker bietet der Kindle Scribe nun neue Füllfederhalter-, Filzstift- und Bleistiftoptionen in jeweils fünf verschiedenen Stärken. Alle Schreibwerkzeuge verfügen in Dokumenttypen, in denen auf Kindle Scribe geschrieben werden kann, über verbesserte Druck- und Neigungsfunktionen.

Neue Unterordner: Man kann jetzt Unterordner erstellen, um Notizbücher besser zu organisieren. In einem beliebigen Ordner lassen sich Unterordner mit einem Klick auf das „+“-Symbol hinzufügen. Ordner lassen sich auch verschieben.

Seitennavigation: Innerhalb eines Notizbuchs kann man über das Drei-Punkte-Menü ganz einfach zu einer bestimmten Seitenzahl springen.

In Kürze wird Kindle Scribe zudem Lasso-Werkzeuge zum Kopieren und Einfügen, eine verbesserte Organisation und Navigation in den Notizbüchern sowie die Möglichkeit bieten, Dokumente direkt aus Microsoft Word an Kindle Scribe zu senden.