MeinELSTER+: Neue App zum Beleg-Upload für die Steuererklärung

Wie in jedem Jahr steht für die meisten von uns die Abgabe der Steuererklärung ins Haus. Neben vielen Programmen im freien Handel, die bei dieser Arbeit helfen, stellen die deutschen Finanzbehörden mit ELSTER auch ein eigenes, kostenlos nutzbares Portal für diese Zwecke zur Verfügung. Mit der neuen MeinELSTER+ App (App Store-Link) für iOS und Android soll sich die Steuererklärung noch einfacher anfertigen lassen.

MeinELSTER+ steht ab sofort kostenlos für das iPhone im deutschen App Store zum Download bereit. Die Anwendung, die vom Bayerischen Landesamt für Steuern veröffentlicht wurde, ist rund 43 MB groß und benötigt zur Einrichtung auf dem Apple-Smartphone mindestens iOS 13.0 oder neuer. Alle Inhalte lassen sich in deutscher Sprache nutzen.

MeinELSTER+ sieht sich als Ergänzung zum Service-Angebot von Mein ELSTER. „Fotografieren Sie Ihre Belege und verknüpfen Sie diese später mit Ihrer Einkommenssteuererklärung in Mein ELSTER“, heißt es dazu auch vom Entwicklerteam im App Store. Wichtig zu wissen: Um MeinELSTER+ verwenden zu können, ist zwingend ein Mein ELSTER-Benutzerkonto samt Login mit Zertifikatsdatei erforderlich. Vor der ersten Nutzung muss die App mit dem Benutzerkonto gekoppelt werden, was auch über einen QR-Code möglich ist.

„Mit der neuen App MeinELSTER+ ab sofort die Steuererklärung noch schneller, komfortabler und einfacher erledigen. Jetzt kann jeder seine Belege, beispielsweise für Werbungskosten, schon unter dem Jahr direkt in der App hochladen, sammeln und individuell sortieren. So hat man beim Erledigen der Steuererklärung gleich direkt alles parat und muss nicht die Papierbelege passend zusammensuchen. MeinELSTER+ verwahrt alles vollständig digital und sicher.“

So erklärt Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker die Neuerscheinung im App Store. Mit Hilfe der App können beispielsweise Rechnungen für Werbungskosten direkt bei Erhalt fotografiert und abgelegt werden. Dank einer integrierten Texterkennungssoftware werden die Belege von der App gescannt, um so für die Steuererklärung relevante Werte anschließend direkt extrahieren zu können. Zudem lassen sich die Belege auch in Kategorien einteilen: Bei der späteren Erstellung der Steuererklärung werden dann beim Verknüpfen eines Belegs mit einem Eingabefeld nur die relevanten Belege angezeigt.

Der Datenschutz ist bei der Nutzung von MeinELSTER+ jederzeit gewährleistet, da das Finanzamt auf die abgelegten Belege nicht zugreifen kann. Sollten Belege zur Prüfung der Steuererklärung angefordert werden, können diese aber einfach digital übermittelt werden. So verkürzt sich auch die Bearbeitungszeit der Steuererklärung. Auf der Website des ELSTER-Portals finden sich weitere Infos zum Beleg-Upload und kleine Hilfe-Videos zur Einrichtung und Nutzung der MeinELSTER+ App.