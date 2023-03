iOS 16.4: Die Neuerungen der zweiten Beta im Überblick

Vor zwei Wochen hat Apple die erste Beta-Version von iOS 16.4 veröffentlicht. Mit einigen spannenden Neuerungen, wie wir mittlerweile wissen, unter anderem erhalten auf dem Homescreen abgelegte Web-Anwendungen die Möglichkeit, Push-Mitteilungen anzuzeigen. Weitere Neuheiten haben wir ebenfalls für euch gesammelt.

Gestern Abend hat Apple die zweite Beta von iOS 16.4 für das iPhone respektive iPadOS 16.4 für das iPad veröffentlicht. Es gibt deutlich weniger neue Funktionen, anscheinend beschäftigt man sich bereits mit dem Fein-Tuning.

In der Bücher-App wird wieder geblättert

So hat Apple mit dem Start von iOS 16 beispielsweise die Blätter-Animation aus seiner Bücher-App entfernt. Mit iOS 16.4 wurde nun eine Option eingeführt, diese Animation wieder zu aktivieren. In den Einstellungen der Bücher-App gibt es nun drei verschiedene Optionen: Curl, Side und None.

Und auch für Fans der klassischen Musik scheint sich etwas zu tun. Im Code der neuen Beta-Version sind erneut Informationen rund um eine Apple Music Classic App aufgetaucht. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass diese App bereits mit iOS 16.4 starten wird.

Darüber hinaus gibt es in iOS 16.4 Beta 2 nur sehr kleine Neuerungen, wie etwa Vorbereitungen für den Start von Apple Pay in Südkorea oder die Anzeige von Apple Care Laufzeiten in den Einstellungen.