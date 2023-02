Das alles ist neu in iOS 16.4 für das iPhone

Gestern Abend hat Apple die erste Beta des kommenden 16.4 Updates für iPhone und iPad veröffentlicht. Wir verraten euch in diesem Artikel, welche Veränderungen es im nächsten iOS und iPadOS geben wird.

Safari: Mit iOS 16.4 können Web-Anwendungen, die aus Safari auf dem Homescreen abgelegt wurden, auf Push-Mitteilungen zurückgreifen – natürlich nur nach eurer ausdrücklichen Genehmigung.

HomeKit: Die neue HomeKit-Architektur, die eigentlich schon in iOS 16.2 eingeführt werden sollte, funktioniert jetzt hoffentlich ohne Probleme und wird mit dem nächsten Update ihr Comeback feiern.

iMessage: Es gibt nicht nur zahlreiche neue Emojis. Links zur neuen Social Media Plattform Mastadon werden in iMessage nun als hübsche Box angezeigt.

Beta-Programm: Mit iOS 16.4 kann man direkt in den Einstellungen im Bereich Software-Update auswählen, ob man am Developer Beta oder Public Beta Programm teilnehmen und die entsprechenden Updates laden möchte.

Apple Music: In der Musik-App gibt es nur kleine optische Anpassungen und Verbesserungen. Das Profilbild wird nun auch in der Bibliothek angezeigt und in der Übersicht von Playlisten sind die Cover etwas kleiner. Nichts wildes.

Always-On Displays: Dank einer neuen Display-Technologie zeigt auch der gesperrte Bildschirm eines iPhone 14 Pro (Max) Informationen an. Wie viel Akku dabei verbraucht wird, kann das neue iOS 16.4 in den Einstellungen anzeigen.