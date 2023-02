Lost Words – Beyond the Page: Atmosphärisches Adventure steht in den Startlöchern

Für PCs und Spielkonsolen wie die Nintendo Switch, PS4 und die Xbox One ist das Puzzle-Adventure Lost Words: Beyond the Page schon seit 2021 erhältlich. Nun ist auch ein Release für Mobilgeräte geplant. Das Abenteuer, das von Sketchbook Games entwickelt und von Plug In Digital in den App Store gebracht wird, soll aller Voraussicht nach am 11. April dieses Jahres erscheinen und lässt sich bereits jetzt für iPhones und iPads vorbestellen (App Store-Link).

Lost Words: Beyond the Page erzählt die Geschicht von Isabelle (Izzy), einer jungen, aufstrebenden Schriftstellerin, die ein persönliches Tagebuch führt. Das Spiel spielt in Estoria, einer Fantasiewelt, die aus den Tagebucheinträgen von Isabelle hervorgeht. Die Spielfigur wird zur Hüterin der Glühwürmchen gekrönt und muss die Glühwürmchen in ihrem Dorf wieder ansiedeln, nachdem es von einem Drachen zerstört wurde. Die Turbulenzen in der realen Welt, die Isabelles Leben beeinflussen, führen zu Konsequenzen, die sich auf die Fantasiewelt von Estoria auswirken.

Zwei separate Spielmodi in Fantasie- und Tagebuch-Welt

Das Gameplay von Lost Words: Beyond the Page teilt sich zwei separate Spielmodi, von denen einer in der Fantasiewelt Estoria und der andere in Izzys Tagebuch stattfindet. Im Tagebuch werden Wörter als Plattformen verwendet, mit denen man durch Izzys Tagebuch navigieren kann. Sternchen ermöglichen es, zusätzlichen Text zu lesen, und sowohl Wörter als auch Skizzen werden verwendet, um auf weitere Seiten zu gelangen. Mit den Wörtern können Spieler und Spielerinnen mit der Welt interagieren, indem man Zaubersprüche spricht und Rätsel löst. In jedem Level gibt es außerdem 20 Glühwürmchen, die im Laufe des Spiels gesammelt werden können. Durch das Sammeln aller Glühwürmchen wird das wahre Ende des Spiels freigeschaltet.

Das mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Puzzle-Abenteuer wird sich nach dem Download im App Store mit zwei Kapiteln kostenlos anspielen lassen. Wer dann weitermachen möchte, wird die restlichen sechs Kapitel über In-App-Käufe freischalten können. Lost Words: Beyond the Page wurde von der renommierten Spieleautorin Rhianna Pratchett kreiert und wird sich ab iOS/iPadOS 11.0 auf den Geräten installieren lassen. Auch eine deutsche Lokalisierung soll zum Start mit an Bord sein. Der abschließende Trailer zeigt euch erste Eindrücke des kommenden Adventures.