Soccer Manager 2023: Mid-Season-Update bringt neue Transfers mit sich

Nach der Fussball-Weltmeisterschaft im November und Dezember des vergangenen Jahres und einer nur sehr kurzen Winterpause ist auch die Bundesliga seit ein paar Wochen wieder in vollem Gange. Auch die Champions League startete für die deutschen Teams in diesen Tagen erfreulicherweise mit zwei Siegen.

Wer selbst einmal die Hebel am Manager-Posten bedienen will, kann seit Herbst des letzten Jahres zur klassischen Fussball-Management-Simulation Soccer Manager 2023 (App Store-Link) greifen. Dort lässt sich entweder eine eigene Mannschaft kreieren oder ein bekannter Verein aus verschiedensten Ligen der ganzen Welt führen. Laut Entwicklerteam von Invincibles Studio stehen insgesamt über 900 Vereine aus 35 Nationen mit 25.000 offiziellen und lizensierten Fußballspielern zur Verfügung.

Nach der Installation des etwa 737 MB großen Spiels für iPhones und iPads geht es dann richtig los: Taktische Aufstellungen, Trainingseinheiten, Spieler-Einkäufe und -Verkäufe, Stadion-Erweiterung, Scouting, Jugendakademie, Freundschafts- und Saisonspiele, Auswechslungen, Mannschafts-Stimmung und -Regeneration – es gibt sehr vieles, auf das man ein Auge haben muss, damit der Verein erfolgreich ist. Finanziert wird das Spiel über In-App-Käufe, mit denen sich beispielsweise Spieler boosten lassen oder Credits, die schneller zum Ziel führen.

Alle Spieler sind offiziell von FIFPRO lizensiert

Nun hat das Entwicklerteam von Soccer Manager 2023 ein frisches Update in den App Store gebracht, das nach der Winter-Transferperiode viele aktualisierte Spielerdaten enthält und auch zahlreiche neue Spieler hinzugefügt hat. Das sind die Neuigkeiten in der just veröffentlichten Version 3.0.1 des Soccer Managers 2023:

Über 8.000 aktualisierte Spieler mit neuen Vereinen, verbesserten Statistiken

Über 1.000 neue Spieler hinzugefügt

53 offiziell lizenzierte, authentische Top-Ligen aus der ganzen Welt

„Dieses riesige Midseason-Update macht Soccer Manager 2023 zum unterhaltsamsten, genauesten und aktuellsten Fußball-Managementspiel auf dem Markt. Die Details von über 8.000 Spielern wurden mit neuen Vereinen und verbesserten Statistiken in 53 Top-Ligen weltweit aktualisiert – alle offiziell von FIFPRO lizenziert, und über 1.000 neue Spieler wurden dem Spiel hinzugefügt.“

So heißt es im Changelog vom Soccer Manager 2023 im deutschen App Store. Das Spiel samt des neuen Updates ist weiterhin kostenlos verfügbar und bekommt im Durchschnitt sehr gute 4,6 von 5 Sternen von den Spielern und Spielerinnen verpasst. Ein abschließender YouTube-Trailer bringt euch das Mid-Season-Update nochmals audio-visuell näher.