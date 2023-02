Apple Karten jetzt mit Fahrradnavigation & detaillierter 3D-Stadtansicht

Die Karten-App von Apple hat letzten Sommer ein riesiges Update erhalten, unter anderem wurde Look Around in ganz Deutschland eingeführt. Nun folgt das nächste große Update für Deutschland, ab sofort ist die Fahrradnavigation in ganz Deutschland verfügbar. Eine Funktion, die bei vielen Nutzern und Nutzerinnen schon lange auf der Wunschliste steht. Dabei bietet Karten Routen auf Radwegen, Radspuren und fahrradfreundlichen Straßen.

Fahrradrouten beinhalten:

Eine Vorschau auf das Höhenprofil einer Strecke und, ob die Route über eine stark befahrene Straße führt, damit Nutzer und Nutzerinnen eine Route wählen können, die Steigungen und stark befahrene Straßen möglichst vermeidet

Aktualisierungen des Höhenprofils in Echtzeit

Benachrichtigungen zum Absteigen und Schieben, wenn man sich bestimmten Kreuzungen nähert

Sprachanweisungen, damit sich Anwender und Anwenderinnen auf den vor ihnen liegenden Weg konzentrieren können, während sie ihre Fahrt genießen

Optionen, um eine öffentliche Toilette, einen Rastplatz oder eine Fahrradwerkstatt zu finden, die voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen, die gesprochenen Anweisungen auszuschalten und eine Routenübersicht oder eine Liste der Abbiegungen anzuzeigen, während man der Route folgt

Die Möglichkeit, das Fahrrad als Standardverkehrsmittel auszuwählen

Auch für die Apple Watch

Gleichzeitig sind die neuen Fahrradrouten auch auf der Apple Watch nutzbar. Zu den bestehenden Apple Watch-spezifischen Funktionen für Radfahrer und Radfahrerinnen gehören eine Übersicht über Höhenunterschiede auf der Route, Haptic Touch für Abbiegehinweise und Voice Feedback zu Geschwindigkeit und Entfernung, das über den integrierten Lautsprecher der Apple Watch ausgegeben wird.

Hier kann zum Glück jeder selbst entscheiden, ob man das iPhone mit einer Fahrradhalterung oder die Apple Watch nutzt. Letzteres stelle ich mir vor allem in der etwas kälteren Jahreszeit schwierig vor.

Detaillierte Stadtansicht in Berlin, Hamburg und München

Ausgewählte Städte, derzeit sind es Berlin, Hamburg und München, bekommen die detaillierte Stadtansicht mit tollen 3D-Grafiken. Die Highlights sind:

Verbesserte Navigation und erstaunliche Details für Straßenmarkierungen, Bodenbedeckung, Bäume, Höhenunterschiede, ÖPNV-Verbindungen – Abbiegespuren, Mittelstreifen, Bus- und Taxispuren sowie Fußgängerüberwege werden ebenfalls unglaublich detailliert angezeigt, um an komplexen Kreuzungen den Überblick zu behalten.

Windschutzscheibenansicht für Autofahrer und Autofahrerinnen – bei der Annäherung an sich überschneidende, komplexe Kreuzungen zeigt Karten eine Ansicht auf Straßenebene, die es einfacher macht, die bevorstehenden Verkehrsbedingungen oder die beste Spur für eine bevorstehende Ausfahrt zu erkennen

Beeindruckende Wegbeschreibungen für Fußgänger und Fußgängerinnen in Augmented Reality

Individuell gestaltete Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm und die Frauenkirche in München

Ein wunderschöner Nachtmodus mit Mondschein, der in der Abenddämmerung aktiviert wird

Augmented Reality Fußgängerrouten

Ab heute werden in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Leipzig und Stuttgart ebenfalls detaillierte Wegbeschreibungen für Fußgänger und Fußgängerinnen in Augmented Reality verfügbar sein. Augmented Reality Fußgängerrouten sind in Deutschland bislang bereits in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München verfügbar.

Fotos: Apple Karten.