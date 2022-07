Highlights der Woche: Look Around in Apple Karten in ganz Deutschland

Nachdem Apple Ende April eine umfassend neue Karten-App für Deutschland vorgestellt hat, wurde die Look Around-Funktion nur langsam für ausgewählte Städte verfügbar gemacht. Jetzt wurde aber auf einen Schlag ganz Deutschland mit Look Around versehen.

Karten bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Während zum Start die Funktion „Umsehen“ ausschließlich in München zur Verfügung stand, könnt ihr von überall auf der Welt mittlerweile durch Orte und Städte in ganz Deutschland navigieren. Das Team von Apple Karten hat sehr eng mit den zuständigen Datenschutzbehörden zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden. Das schließt auch die Unkenntlichmachung aller persönlich identifizierbaren Informationen ein. Bei Fragen oder Bedenken finden Einzelpersonen weitere Informationen unter maps.apple.com/imagecollection/de.

