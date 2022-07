iPhone 14 Pro: So könnte sich der neue Always-On-Screen von iOS 16 verhalten

In den letzten Monaten gab es einige Gerüchte zur bald erscheinenden iPhone 14 Pro-Generation. In Bezug auf die Displays der Pro-Reihe gab es aber kaum Prognosen – bis auf die Tatsache, dass diese Geräte unter iOS 16 erstmals auch einen Always-On-Modus unterstützen könnten. Schon in vorherigen Betaversionen von iOS 16 gab es entsprechende Hinweise darauf, und nun wurden auch die Wallpaper so vorbereitet, dass sie von den Vorteilen dieser Technologie Gebrauch machen können.

Schon vor der WWDC 2022 hatte der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, dass es unter iOS 16 erstmals einen Always-On-Modus für das Display geben würde. Dieser soll allerdings nur den höherpreisigen iPhone 14 Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Begründet wird dies mit der Einführung eines neuen Displays, das über variable Bildwiederholraten von bis zu 1Hz/Sekunde verfügen und daher weniger Strom verbraucht als bisherige Bildschirme.

iOS 16-Wallpaper bereit für ein Always-On-Display

Das Team von 9to5Mac hat nun mehrere Hinweise auf die Unterstützung eines Always-On-Display in iOS 16 gefunden, was laut des Blogs „alle Gerüchte zum iPhone 14 Pro bestätigt.“ Es soll laut 9to5Mac sogar einen internen Modus geben, den Apple verwende, um den Always-on-Modus im iPhone 13 zu testen. Weiter heißt es dort:

„Basierend auf den internen Dateien von iOS 16 Beta 4 hat 9to5Mac herausgefunden, dass die Systemhintergründe jetzt für diesen neuen Always-on-Display-Modus bereit sind. Wie wir bereits erklärt haben, verwendet iOS 16 keine statischen Bilder mehr als Hintergrundbilder. Stattdessen sind die neuen Hintergrundbilder mehrschichtige Vektoren, die in Echtzeit gerendert werden. Zusätzlich zu den normalen Vektoren haben die nativen Hintergrundbilder (wie das Standardhintergrundbild und das kürzlich hinzugefügte Clownfisch-Hintergrundbild) jetzt auch einen neuen Zustand mit der Bezeichnung „Schlaf“, der sehr dunkle und verblasste Elemente enthält. Hintergrundbilder in diesem Zustand sind den Apple Watch Gesichtern mit aktiviertem Dauerbetrieb sehr ähnlich.“

Schaltet man den Bildschirm des iPhone 14 Pro aus, wechselt laut 9to5Mac das Hintergrundbild zur „Schlaf“-Variante. Dieses konnte man mit dem kultigen Clownfisch-Wallpaper, das mit iOS 16 wieder eingeführt werden soll, auch demonstrieren. Es ist denkbar, dass Apple mit dem iPhone 14 Pro einen ähnlichen Ansatz wie bei der Apple Watch ab Generation 5 verfolgen wird. Auch dort wird das Wallpaper im Standby-Zustand lediglich etwas gedimmt und wird wieder in voller Helligkeit angezeigt, sobald der Screen berührt oder eine entsprechende Geste erfolgt.