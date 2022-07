AutoSleep: Watch-Schlaftracker mit neuen Widgets und Schlafenergie-Bewertung

Die schon seit mehreren Jahren im deutschen App Store erhältliche App AutoSleep (App Store-Link) ist ein praktischer Schlaftracker, der von den Möglichkeiten der Apple Watch Gebrauch macht. Das tollste daran: Die App zeichnet Schlafphasen automatisch auf und wertet diese dann aus – anders als bei vielen Fitness-Armbändern muss man vor dem Schlafen gehen keinen Knopf drücken, um zu signalisieren, „Hey, zeichne meinen Schlaf ab jetzt bitte auf“. Zudem hält AutoSleep eine Menge Auswertungs- und Statistik-Material bereit.

Ausgehend vom angegebenen Zeitraum, den man als optimale Schlafzeit definiert, klärt AutoSleep über gute bzw. schlechte Schlafgewohnheiten auf und zeigt an, ob man sein Schlafziel in der Nacht und in der letzten Woche erreicht hat. Ausgehend von der aufgezeichneten Schlafzeit, nächtlichen Bewegungen, wachen Zeiten und der Herzfrequenz kann AutoSleep die Schlafqualität des Nutzers bzw. der Nutzerin analysieren und zeigt die Ergebnisse auch in einem Diagramm auf.

Das Entwicklerteam von Tantsissa war nun wieder fleißig und hat Version 6.8.0 von AutoSleep in den App Store gebracht. Mit diesem Update wurden einige spannende neue Funktionen integriert, die wir euch nachfolgend auflisten.

Die neue Schlafenergiebewertung zeigt dir, wie gut du wirklich geschlafen hast

Tolle neue kompakte Widgets – mehr Infos bei weniger Platzverbrauch

Die Registerkarte „Heute“ wurde um „Schlafkohärenz“ erweitert, um die Überwachung der Schlafenszeit zu erleichtern

HomeKit-Unterstützung hinzugefügt

Morgen-Briefing zur Registerkarte „Heute“ hinzugefügt

Bereitschaft mit neuem beschreibenden Kontext

Überarbeitete Diagramme für mehr Klarheit

Verbesserte Bewertungsfarben bei den wichtigsten Kennzahlen

Übersetzungsupdates

Bessere Performance und vieles mehr

AutoSleep ist weiterhin über einen Einmalkauf in Höhe von 4,99 Euro im App Store erhältlich und lässt sich ab iOS 11.0 und 45 MB an freiem Speicherplatz auf das Gerät herunterladen. Im Durchschnitt erhält die praktische Schlaf-App sehr gute 4,6 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen des App Stores.