Amazon Drive wird Ende 2023 eingestellt, Upload ab Ende Januar nicht mehr möglich

Amazon bietet neben Amazon Photos mit dem Amazon Drive auch einen Cloud-Speicher an, in dem man allerhand Daten, Dokumente und Dateien ablegen kann. Gestartet 2011, wird der Service am 31. Dezember 2023 eingestellt. Das geht aus E-Mails hervor, die Bestandskuden und Kundinnen aktuell erhalten.

Schon ab dem 31. Januar 2023 können keine neuen Daten mehr in das Amazon Drive hochgeladen werden. Bis Ende 2023 habt ihr Zeit all eure Daten zu sichern. Fotos und Videos gehen nicht verloren und werden automatisch zu Amazon Fotos transferiert. Ein englisches Q&A kann hier abgerufen werden.