Anker EverFrost Cooler: Mobiler Kühl- und Gefrierschrank mit App

In dieser Woche steht bei mir Zuhause noch ein kleines Projekt bevor: Das Anker Solix Balkonkraftwerk will ganz oben auf dem Flachdach aufgebaut werden. So ganz abwarten konnte ich nicht, ausgepackt und angeschlossen habe ich es schon einmal. Und mit dem nächsten Gerät von Anker wird es dann so richtig heiß – oder besser gesagt kalt.

Im Sommer kann ich dann mein Bier (und natürlich auch andere Dinge) auf der Terrasse mit dem Solarstrom vom Dach kühlen. Möglich wird das mit dem Anker EverFrost Cooler, einem mobilen Kühl- und Gefrierschrank.

Anker präsentiert das Produkt ab sofort auf einer eigenen Webseite, dort gibt es in den kommenden Tagen auch weitere Infos zum mobilen Kühl- und Gefrierschrank. Ab dem 23. März soll dann der „Verkauf“ über Kickstarter beginnen. Vermutlich wird der Anker EverFrost Cooler besonders in den USA gut ankommen, aber vielleicht könnt ja auch ihr etwas damit anfangen.

Anker EverFrost Cooler wird in drei Varianten erhältlich sein

Der mit Rollen und einem austauschbaren 299Wh Akku ausgestattete Anker EverFrost Cooler wird in drei verschiedenen Größen erhältlich sein und 33, 43 oder 53 Liter Fassungsvermögen haben. Das kleinste Modell soll die Getränke dabei bis zu 42 Stunden bei 4 Grad kühl halten können. Es geht aber noch mehr: Dank des verbauten Kondensators sind Temperaturen von bis zu -20 Grad möglich.

Viel spannender: Lebensmittel und Getränke soll man mit dem Anker EverFrost Cooler innerhalb von 30 Minuten von 25 auf 0 Grad Celsius kühlen können. Und natürlich ist auch die eine oder andere smarte Funktion dabei: Neben Lade-Anschlüssen für Smartphones und andere Geräte gibt es auch eine App-Anbindung, mit der man den Anker EverFrost Cooler sogar aus der Ferne steuern kann.