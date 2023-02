iPhone-Case von SP Connect für das neue VanMoof S5 ausprobiert

Am 19. April 2022 habe ich meine Vorbestellung für das VanMoof S5 aufgegeben. Nachdem der Liefertermin immer wieder verschoben wurde, ist mein neues E-Bike Anfang Februar 2023 angekommen. Heute möchte ich allerdings noch keinen Testbericht zum VanMoof S5 abliefern, das ist noch etwas früh, sondern auf die passende iPhone-Halterung eingehen. Denn: Das S5 wird mit einer Halterung von SP Connect ausgeliefert. Ein Case für euer iPhone müsst ihr aber selbst kaufen.

Beachtet: SP Connect bietet ein SPC und ein neues SPC+ Case/System an. Leider ist das VanMoof mit dem herkömmlichen SPC-System ausgestattet, wer möchte, kann durch einen Umbau mit Adapter aber auch auf das SPC+ System wechseln. Das wird aber teurer und erfordert etwas Arbeit. Ich habe mich für die SP Connect Hülle SPC für das iPhone 14 Pro Max entschieden.

Die Unterschiede zwischen SPC und SPC+? Die SPC+ Cases sind 40 Prozent dünner und auch mit MagSafe kompatibel. Darauf muss ich also verzichten, was schon ärgerlich ist, wenn man das Case nicht nur zum Fahrradfahren, sondern auch im Alltag verwenden möchte. Ich gehe davon aus, dass VanMoof aufgrund langer Vorabprozesse eben auf die alte Technik setzen musste.

Jetzt aber zum Case selbst: Das ist in schwarzer Ausführung erhältlich und ist eine verstärke TPU-Hülle, die gut in der Hand liegt und alle Anschlüsse zugänglich lässt. Das Case ist dabei leicht und stoßfest. Auf der Rückseite wird das Kamera-Modul durch eine Erhöhung geschützt, zudem ist hier der SP Connect Adapter verfügbar, mit dem man sein iPhone samt Case in Sekundenschnelle an der Rad-Halterung montieren kann. Das Case wird aufgesteckt und in Position gedreht. Man muss sich vorab entscheiden, ob man das iPhone im Hoch- oder Querformat nutzen möchte. Diese Einstellung muss vorab justiert werden, hier muss man mit einem kleinen Adapter die Ausrichtung festlegen. Man kann diese stets ändern, allerdings nur mit dem kleinen mitgelieferten Tool. Wer unterwegs ist, muss dieses dann definitiv mitnehmen.

Während der Fahrt hält das SP Connect Case inklusive iPhone zuverlässig. Ich bin mit meinem Rad nicht im Gelände, sondern auf Straßen unterwegs. Je nach Beschaffenheit kann das Case etwas wackeln, allerdings sitzt es fest in der Halterung und euer iPhone ist sicher. Die Handhabung ist wirklich super simpel, das Case kann man schnell montieren und und auch wieder demontieren.

Wie gesagt: Die entsprechende Halterung ist beim VanMoof S5 schon installiert, ihr benötigt nur noch ein SPC-kompatibles Smartphone-Case von SP Connect. Das Case für die iPhone 14-Modelle kostet 29,99 Euro.

Mehr Flexibilität mit der SP Connect Universal Phone Clamp

Ihr wollt euer iPhone kein Case verpassen, aber dennoch mit dem VanMoof S5 nutzen? Dann schaut euch die SP Connect Universal Phone Clamp für 26,95 Euro an. In der Klammer finden Smartphones platz, die zwischen 56 und 82 Millimeter breit sind. Alle iPhones passen also in die Halterung, die auf jeder Seite zwei Haltearme bietet, die mit Gummi geschützt sind, damit das iPhone nicht beschädigt wird. Die Halterung selbst wird über das SPC-System einfach eingeklickt. Mit einem ausziehbaren Drehregler lässt sich die Breite der Halterung verändern. So lässt sich der perfekte Halt einstellen, die Stellschraube ist danach wieder fixiert und das iPhone hält gut in der Halterung.

Auch hier kann ich aus der Praxis sagen, dass das iPhone hält, wobei ich keine Extrembedingungen im Gelände ausprobiert habe. Wer etwas flexibler sein möchte und eventuell mehrere Smartphones im Einsatz hat, ist mit der Universal Phone Clamp besser bedient.

Angebot SP Connect Universal Phone Clamp, Schwarz 🚲LIEFERUMFANG: Die Universal Phone Clamp enthält: Universal Phone Clamp, Stand Tool und Bedienungsanleitung, egal ob Extremsport oder Hobby, wir...

🚲MODELLE: Maximal flexibel bleiben, ohne Kompromisse einzugehen? Ja, das geht. Die SP Connect Universal Phone Clamp passt für so gut wie jedes...

Smartphonehalterung beim VanMoof S5

Insgesamt finde ich die vorinstallierte Smartphonehalterung gut, allerdings ist man so auch auf einen Anbieter angewiesen: SP Connect. Durch weiteres Zubehör kann man auch auf SPC+ umstellen, dann müsst ihr aber auch die Halterung am VanMoof austauschen/upgraden. Preislich finde ich die Cases von SP Connect in Ordnung.

SP Connect bietet Smartphone-Hüllen nicht nur für die neusten iPhone-Modelle, sondern auch für ältere iPhones sowie Samsung und Google Smartphones an.