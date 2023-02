Snapchat launcht ChatGPT-Integration

Immer mehr Apps und Dienste integrieren mittlerweile den von Open AI geschaffenen Chatbot ChatGPT in ihr Portfolio, so nun auch das soziale Netzwerk Snapchat (App Store-Link). Die als „My AI“ geführte Funktion soll Abo-Kunden dabei helfen, Ideen für Geburtstagsgeschenke zu generieren, Urlaube zu planen und neue Rezepte auszuprobieren. Gleichzeitig spricht Snapchat Warnhinweise für die Nutzung von My AI aus.

„Heute stellen wir My AI vor, einen neuen Chatbot mit der neuesten Version der GPT-Technologie von OpenAI, den wir für Snapchat angepasst haben. My AI ist als experimentelle Funktion für Snapchat+-Abonnenten verfügbar und wird diese Woche eingeführt“, schreibt Snapchat in seinem Newsroom.

Zusammen mit Vorschlägen zur Nutzung von My AI, wie etwa mithilfe des Chatbots Gedichte zu schreiben oder Urlaube zu planen, liefert Snapchat aber auch Warnhinweise zu seinem Produkt. So rät der Dienst „keine Geheimnisse mit My AI zu teilen“ und sich nicht auf den Chatbot zu verlassen, wenn es um Ratschläge gehe. Zusätzlich weist Snapchat darauf hin, dass die Daten, die mit My AI generiert werden, gespeichert und möglicherweise ausgewertet werden, um die Produkterfahrung zu verbessern.

Snapchat schreibt:

„Wie alle KI-gesteuerten Chatbots neigt auch My AI zu Halluzinationen und kann dazu gebracht werden, so ziemlich alles zu sagen. Bitte seid euch sich seiner vielen Unzulänglichkeiten bewusst, Entschuldigung im Voraus! Alle Unterhaltungen mit My AI werden gespeichert und können überprüft werden, um das Produkterlebnis zu verbessern. Bitte gebt keine Geheimnisse an My AI weiter und verlasst euch nicht auf seine Ratschläge.“

Wie The Verge berichtet, habe Snapchat im Falle von My AI eine schnelle mobily-friendly Version des bekannten Chatbos verbaut, deren Antwortmöglichkeiten zusätzlich beschränkt wurden.

„Die Mitarbeiter von Snapchat haben My AI darauf trainiert, sich an die Vertrauens- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu halten und keine Antworten zu geben, die Flüche, Gewalt, sexuell explizite Inhalte oder Meinungen zu heiklen Themen wie Politik enthalten“, schreibt The Verge.

Wie Snap CEO Evan Spiegel gegenüber The Verge mitteilte, soll My AI künftig nicht den Abo-Kunden vorbehalten bleiben. Ziel des Unternehmens sei es, das Feature allen Snapchat-Nutzenden zur Verfügung zu stellen und die Unterhaltung mit einer KI zu einem natürlichen Bestandteil des Alltags werden zu lassen.