Bose QuietComfort 45: Immer noch für 219 Euro und jetzt mit richtigem Equalizer

Wer keine Lust hat, über 400 Euro für die AirPods Max auf den Tisch zu blättern, der findet mit den Bose QuietComfort 45 eine sehr gute Alternative. Ursprünglich auch mal knapp 400 Euro teuer, bezahlt man jetzt nur noch rund 250 Euro. Zudem lässt sich bei Amazon immer noch ein Rabattgutschein in Höhe von 30 Euro aktivieren, so dass ihr für die Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung derzeit nur 219 Euro zahlt.

Die Kopfhörer sind jetzt übrigens noch besser geworden. Über die Bose Music App (App Store-Link) kann ein Firmware-Update eingespielt werden, dass einen manuellen Equalizer für die Bose QuietComfort 45 aktiviert. So könnt ihr den Klang ganz nach euren Wünschen abstimmen. Bose lässt uns dazu in seiner App folgendes wissen:

Mit dem neuen anpassbaren Equalizer können Sie Bass, Mitten und Höhen Ihrer QuietComfort 45 Headphones jetzt nach Ihren persönlichen Vorlieben festlegen oder einfach eine der angebotenen Preset-Optionen auswählen. Um auf die neue Funktion zuzugreifen, müssen Sie zunächst die Firmware Ihrer Kopfhörer aktualisieren. Aber keine Sorge, das geht ganz einfach. Verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit der Bose Music App, tippen Sie auf der QC45 Seite zur Produktsteuerung auf „Update installieren“ und folgen Sie der schrittweisen Anleitung.

Ich war eigentlich schon vorher zufrieden mit dem Klang, aber jeder hat ja ein ganz eigenes Empfinden. Es kann also nicht schaden, wenn man solche Optionen hat – wobei diese in der Preisklasse, in der Bose unterwegs ist, eigentlich eine Grundvoraussetzung sind.

Für 219 Euro (Amazon-Link) kann man meiner Meinung nach jedenfalls nicht meckern. Insbesondere wenn man häufiger in öffentlichen Verkehrsmitteln, Flugzeugen oder als Mitfahrer im Auto unterwegs ist, machen sich die sehr gute Geräuschunterdrückung und der hohe Tragekomfort schnell bezahlt.