Climb Fling: Kleines Mini-Spiel mit 50 Leveln kann kostenlos gespielt werden

Wenn es um das Thema klettern geht, dann haben wir euch mit Crux vor einiger Zeit schon eine tolle Empfehlung aus dem App Store vorgestellt. Wenn für euch der Realismus nicht unbedingt an erster Stelle steht, dann gibt es jetzt einen weiteren Download für iPhone und iPad, den ihr euch genauer ansehen könnt: Climb Fling (App Store-Link).

Ohne große Umwege startet ihr nach dem weniger als 100 MB großen Download direkt mit dem ersten Level. Ähnlich wie schon damals in Angry Birds zieht ihr die kleine Figur mit dem Finger nach hinten, zielt und passt die Geschwindigkeit an. Sobald ihr den Finger löst, fliegt das Männchen hoffentlich in die gewünschte Richtung.

An dieser Kletterwand müsst ihr dann nicht nur Hindernissen aus dem Weg gehen und das Ziel erreichen, sondern auch mehrere Bonus-Punkte einsammeln. Mit diesem könnt ihr dann später besondere Objekte freihalten und eure kleine Figur verschönern.

Climb Fling ist sicherlich kein Spiel mit sonderlich viel Tiefgang, es ist aber ganz sicher eine nette Sache für eine kleine Runde zwischendurch. Schaut also einfach mal rein, denn immerhin ist der Download kostenlos. Die Werbung im Spiel kann mit einem einmaligen In-App-Kauf für 2,29 Euro freigeschaltet werden.