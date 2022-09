Corona-Warn-App kann jetzt Masken-Informationen anzeigen

Die Corona-Warn-App (App Store-Link) ist ja so eine Sache. Habt ihr sie noch installiert? Schaut ihr noch herein? Haben euch die dort angezeigten Informationen tatsächlich schon einmal geholfen? Hier bin ich sehr auf euer Feedback gespannt – aber bitte bleibt im Kommentarbereich ordentlich.

Heute wurde Version 2.27.0 der App veröffentlicht und tatsächlich könnte dieses Update dabei helfen, in den kommenden Wochen den Überblick zu bewahren. Denn was sich ab Oktober in Sache Masken und Tests anbahnt, das wird ja wieder relativ lustig.

In der Corona-Warn-App soll dann angezeigt werden, ob es in dem Bundesland, in dem man sich gerade aufhält, verpflichtend ist, an bestimmten Orten eine Maske zu tragen. Wichtig zu wissen: „Diese Anzeige erscheint erst, wenn Ihr Bundesland erweiterte Regeln zur Maskenpflicht beschließt.“

Darüber hinaus gibt uns das Entwicklerteam der Corona-Warn-App die folgenden Infos mit auf den Weg:

Sofern das Bundesland, in dem Sie sich aufhalten, eine Maskenpflicht angeordnet hat, befreit Sie ein negativer Schnell- oder PCR-Test bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in gastronomischen Einrichtungen für 24 Stunden von dieser Maskenpflicht. Ein unbeaufsichtigt durchgeführter Selbsttest genügt nicht. Ihr Bundesland kann regeln, dass Sie auch durch Impfungen oder Genesung (wenn diese höchstens drei Monate zurückliegen) von der Maskenpflicht befreit sind. Eine Befreiung von der Maskenpflicht gilt nicht im öffentlichen Personenfernverkehr, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und für Patientinnen und Patienten in Arztpraxen.

Spannend: Reichen die in der App hinterlegten Zertifikate aus, um sich von der Maskenpflicht zu befreien, werden sie automatisch grün eingefärbt. Die Befreiung kann zudem mit einem Scan mithilfe der CovPassCheck-App nachgewiesen werden.