Bowers & Wilkins Px8: Premium-Over-Ear-Kopfhörer mit neuen 40mm-Treibern

Die renommierte britische Audiomarke Bowers & Wilkins bringt ihren neuen kabellosen Flaggschiff-Kopfhörer Px8 auf den Markt. Im Sommer hatte der Hersteller bereits den überarbeiteten Px7 S2 vorgestellt und versprach seinerzeit, noch in diesem Jahr ein weiteres Flaggschiff-Modell zu präsentieren. Mit dem Bowers & Wilkins Px8 hat man nun Wort gehalten.

Das Herzstück des Px8 bildet die Akustik-Plattform, mit der auch der Px7 S2 ausgestattet ist. Seine Performance in Bezug auf Detailtreue, Auflösung und Räumlichkeit wird dank der neuen, maßgeschneiderten 40-mm-Treiber mit Kohlefaser-Membran des Px8 nun weiter gesteigert. Vom Hersteller heißt es dazu:

„[Die] neuen Kohlefaser-Membranen des Px8 [bieten] eine einzigartige Kombination aus extrem schnellem Reaktionsvermögen und besonders niedriger Verzerrung im gesamten Frequenzbereich. Dadurch übertrifft der Px8 die hohe Messlatte des Px7 S2 in puncto Auflösung, Detailreichtum und Timing sogar noch. Seine musikalische Performance ist mitreißender und natürlicher und kommt dem True Sound, wie er vom Künstler gedacht ist, noch näher. Die Treiber mit Kohlefaser-Membranen des Px8 sind in den Ohrmuscheln schräg positioniert, um an jeder Stelle denselben Abstand zum Ohr des Nutzers sicherzustellen und so eine besonders räumliche und präzise Klangbühne zu schaffen.“