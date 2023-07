Crazy Prime Day Deals: Amazon verkauft Meet & Greet und besondere Erlebnisse

Der Prime Day steht vor der Tür und am 11. und 12. Juli werden zahlreiche Rabatte gewährt. Erstmals starten dann auch die Crazy Prime Day Deals, bei denen ihr exklusive Erlebnisse dazu kaufen könnt. Diese werden nur in Verbindung mit bestehenden Prime Day-Angeboten in begrenzter Stückzahl zum Kauf angeboten.

Es erwarten euch ein exklusives Event mit Amazon Music beim Kauf eines Bluetooth-Speakers, ein Meet & Greet mit Stars beim Kauf eines günstigen QLED-TVs, ein exquisites Dinner zum Preis einer Kerze – und viele andere unvergessliche Erlebnisse zum Preis von Produkten aus verschiedenen Kategorien, die am 11. und 12. Juli als Angebot im Rahmen des Prime Days erhältlich sind.

Meet & Greet mit Twitch-Idol HoneyPuu auf der gamescom beim Kauf eines Razer Barracuda Multiplattform-Headsets

Urban Sports Club L – Jahresmitgliedschaft beim Kauf eines Trigger Point Foamroller Grids

Exklusives Dinner im Michelin Sternerestaurant GOLVET in Berlin beim Kauf einer HAPPYSOY Duftkerze

Wochenende im Lifestyle Hotel „the breeze“ an der Ostsee beim Kauf von ECHTWERK Weingläsern/Weinkelchen aus Edelstahl

Tagestickets für den PLAYMOBIL FunPark beim Kauf eines PLAYMOBIL Country Spielzeugs

Das sind die diesjährigen Crazy Prime Day Deals